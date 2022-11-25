Дерётся с кем попало — чтобы не сойти с ума. Цыганский король снова отметелит Чисору

Знаменитый Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры уже добрый десяток раз, но всегда возвращался. Вот и уход из бокса после победы над Диллианом Уайтом оказался пшиком. Уже через несколько дней Цыганский король вернётся в ринг, чтобы подраться с Дереком Чисорой. Схватка двух харизматичных британцев состоится в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало боксёрского вечера — 3 декабря в 23:00 по московскому времени. Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» обязательно проведёт текстовую трансляцию.

Но почему именно Чисора? Здоровяк по прозвищу Дел Бой успел уйти на пенсию, но предложение Цыганского короля заставило его вернуться. Оно и логично: почему бы не заработать несколько миллионов, на которые уже особо не рассчитывал? Да, придётся наполучать по голове от лучшего боксёра современности, но Чисоре не привыкать. 38-летний британец проиграл три из четырёх последних поединков и неизменно получал там серьёзный урон. А теперь ровно за то же самое заплатят огромные деньги. Неплохой бизнес-ход.

Почему мы не рассматриваем возможность победы Чисоры? Потому что его может спасти только невероятный лаки-панч, вероятность которого стремится к нулю. Дерек сильно постарел и, кроме крепкой челюсти, ничего не может противопоставить Цыганскому королю. Более того, Чисора ещё и отлично знаком Фьюри: ранее Тайсон уже дважды бил своего соотечественника, причём второй бой завершился досрочно. Если Цыгана не сумел удивить даже крепкий Диллиан Уайт, то Чисоре и вовсе ловить нечего. Пусть промоутеры сейчас и активно изображают хорошую мину при плохой игре.

«Люди говорят, что Тайсон уже дважды побеждал Чисору. Но посмотрите, как Чисора выступил против Александра Усика. Поединок был крайне близким до тех пор, пока Усик не смог вырваться на свободное пространство. А когда был организован бой с Энтони Джошуа, люди сказали, что у Усика нет шансов, учитывая выступление против Чисоры. Но, как вы теперь знаете, Усик дважды справился с Джошуа и намного легче, чем с Чисорой», — да, вот так Боб Арум пытается нам объяснить, что интрига в поединке, на самом деле, есть.

Если следовать точке зрения Арума, намного логичнее было бы устроить бой Фьюри с Александром Усиком. Увы, с украинцем договориться не получилось, как и с Энтони Джошуа. Вопрос ещё и в том, насколько сильно Цыганский король хотел встретиться с лидерами рейтингов. Потому что, похоже, Тайсон изначально планировал проходной поединок. Цыган даже вёл переговоры со старым и пробитым Мануэлем Чарром, но кандидатура сирийца вызвала настолько агрессивную реакцию фанатов, что было решено переключиться на Чисору.

Тайсон Фьюри Фото: Alex Livesey/Getty Images

Фьюри, имеющий ментальные проблемы, в прямом смысле сходит с ума без бокса, в чём сам недавно признавался. Всего несколько месяцев без тренировок приближают Тайсона к депрессии, которая раньше так часто его преследовала. Вот Цыган и решил вернуться в ринг, но не хочет напрягаться так сильно, как мог бы, если бы его там поджидал оппонент вроде Усика или Уайлдера. Что же, это право Фьюри: тем более что все билеты на Чисору уже проданы. Даже такие поединки Тайсона вызывают громадный интерес — это ли не успех?