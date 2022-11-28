«Тогда я понял, что смогу его победить». Карьеру Кличко погубил поход в сауну с Фьюри

Осталось всего несколько дней до очередного поединка великого Тайсона Фьюри. Остановить Цыганского короля попробует Дерек Чисора: шансов у Дел Боя практически нет, учитывая, что ранее он уже дважды проигрывал Тайсону. Тем не менее бой наверняка получится интересным, даже если превратится в избиение Чисоры. Ну а пока давайте вспомним одну из главных побед в карьере Фьюри — когда он отобрал целую охапку чемпионских поясов у легендарного Владимира Кличко. Тем более что сегодня юбилей эпической схватки между британцем и украинцем.

28 ноября 2015 года два огромных боксёра встретились в ринге. Фьюри тогда был совсем молод для супертяжёлого веса: Цыгану недавно исполнилось 27 лет, а вот Владимир был на пороге 40-летнего юбилея. Совсем разными выглядели и заслуги, учитывая, что Тайсон из топовых соперников побил разве что того самого Чисору. Кличко же не проигрывал десять лет подряд, успешно защитив свои пояса от Александра Поветкина, Дэвида Хэя, Руслана Чагаева и других звёздных оппонентов.

Разумеется, перед поединком Фьюри активно проводил «игры разума». Цыганский король напирал на возраст Владимира, называл того «скучным старикашкой» и требовал избавить дивизион от «унылого» стиля, которым славился Кличко. Украинец воспринимал высказывания Тайсона с усмешкой, практически не отвечая: всем было известно, что Владимира невозможно вывести из себя подобными трюками. В багаже младшего из легендарных братьев имелся такой громадный опыт, что обижаться на заявления очередного претендента было бы глупо. Но Фьюри сумел ответить за слова в ринге!

Владимир Кличко — Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Справедливости ради, не все заявления Тайсона оказались правдой. Стиль, выбранный Цыганским королём, оказался практически повторением «скучного» стиля его соперника: Фьюри точно так же полагался на джеб и габариты, аккуратно набирая очки в глазах судей. Но при этом британец провёл настолько блестящий и тщательно подготовленный бой, что сумел переиграть Кличко на его же поле. В битве двух интеллектуальных боксёров Тайсон оказался сильнее за счёт молодости, скорости и правильного геймплана.

Фьюри отлично двигался, грамотно защищался и почти в каждом раунде попадал немного чаще, нежели украинец. Цыган сумел полностью нейтрализовать джеб Владимира, а в редкие опасные моменты грамотно вязал чемпиона в клинче. На этот раз у Кличко не было преимущества в росте и размахе рук, а придумать чего-то нового украинец не сумел. Да, Кличко сражался за свои пояса, как лев, в последних раундах попытавшись даже навязать рубку. Но сил уже не хватило: по итогам 12 раундов все судьи отдали победу Тайсону!

Владимир Кличко — Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

На этом карьера Кличко была фактически завершена. Да, Владимир провёл ещё один бой: драматично проиграв Энтони Джошуа, украинец окончательно решил повесить перчатки на гвоздь. Но и для Фьюри великая победа не далась даром: по достижении цели всей жизни у Тайсона попросту закончилась мотивация. Цыганского короля настигли психологические проблемы, позже он увлёкся алкоголем и запрещёнными веществами. Всё едва не закончилось добровольным уходом из жизни, но, к счастью, Фьюри выкарабкался.

«Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что всегда смотрел на него. Когда победил Владимира, игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать, да и к тому же был психологически неустойчивым. У меня всегда была цель – побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкого пути.



Но когда её у меня забрали, не было больше ничего, на чëм бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию. Это была словно абсолютно нисходящая спираль. Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Был бы рад всё закончить – вот что происходило. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел просто умереть. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чëм я говорю», — рассказывал Тайсон.

Владимир Кличко — Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Нам всем очень повезло, что яркий и харизматичный Цыганский король по-прежнему с нами. Как поединки, так и высказывания Фьюри вызывают невероятный интерес: этот огромный парень умеет привлекать интерес миллионов болельщиков. Любопытно, что, признавая достижения Владимира Кличко, британец продолжает откровенно недолюбливать украинца. Давайте в качестве некоего итога вспомним, какое необычное событие Тайсон считает сыгравшим важную роль в его победе над Владимиром. Это совместный поход в сауну!



«Я, толстый, как свинья, оказался в самой душной сауне, в которой когда-либо был. Постепенно люди покидают сауну, остаёмся только мы с Владимиром. Мы собирались просидеть там 20 минут, но затем Кличко встал и перевёл таймер ещё на 20 минут. Я подумал: «Сейчас умру здесь». Я не мог позволить ему победить. Я считал время в своей голове и сохранял концентрацию. Затем, спустя пять минут, Владимир поднялся и ушёл в раздраженном состоянии. Я просидел ещё 10 минут, а потом вышел, чуть не падая в обморок. Так я понял, что могу победить Владимира, а он узнал, что я не сдамся в бою с ним».