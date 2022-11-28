Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE

В ночь с 3 на 4 декабря в 23:00 по московскому времени в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» стартует грандиозный боксёрский вечер. Главным событием станет поединок между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой. Соперники закроют боем трилогию, которая стартовала в далёком 2011 году. В первом поединке Цыганский король победил Чисору единогласным решением судей, а во втором вынудил Дерека отказаться от продолжения борьбы в 10-м раунде. Он дал сопернику последнюю возможность взять реванш.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Где смотреть турнир с боем Фьюри – Чисора
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Чисора получил последний шанс взять реванш
Здоровяк по прозвищу Дел Бой успел уйти на пенсию, но предложение Цыганского короля заставило его вернуться. Скорее всего, этот бой станет последним для Чисоры. 38-летний британец проиграл в трёх из четырёх последних поединков и неизменно получал там серьёзный урон. Теперь Дерек рискует закрыть трилогию поражением и ещё сильнее ухудшить свою статистику.
Когда состоится турнир с главным боем Фьюри – Чисора
Турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Дерек Чисора состоится в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне. Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени. Поединок Фьюри и Чисоры стартует около 01:00 мск.
Цыганский король избегает Усика
Александр Усик изо всех сил пытался получить поединок с топовым соперником. Сначала планировался бой с Тайсоном Фьюри, который должен был состояться в конце 2022 года. Но его организацию сорвал сам украинский боксёр. Он отказался вести переговоры, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Фьюри не стал ждать и согласился на поединок с Дереком Чисорой. Александр моментально ринулся в атаку и начал провоцировать Тайсона, но спохватился слишком поздно.
Текущий кард турнира с главным боем Фьюри – Чисора
Айвен Менди – Денис Беринчик (лёгкий вес)
Даниэль Дюбуа – Кевин Лерена (тяжёлый вес)
Тайсон Фьюри – Дерек Чисора (тяжёлый вес)
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