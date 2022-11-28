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Тайсон Фьюри — Дерек Чисора, когда бой, где смотреть трансляцию, прогноз и ставки на Бокс/ММА

Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
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Тайсон и Дерек завершат трилогию, которая началась в далёком 2011-м.

В ночь с 3 на 4 декабря в 23:00 по московскому времени в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» стартует грандиозный боксёрский вечер. Главным событием станет поединок между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой. Соперники закроют боем трилогию, которая стартовала в далёком 2011 году. В первом поединке Цыганский король победил Чисору единогласным решением судей, а во втором вынудил Дерека отказаться от продолжения борьбы в 10-м раунде. Он дал сопернику последнюю возможность взять реванш.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Где смотреть турнир с боем Фьюри – Чисора Когда состоится турнир с главным боем Фьюри – Чисора Текущий кард турнира с главным боем Фьюри – Чисора
Live Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Фьюри – Чисора

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

09:07 Сергей Сорокин

Чисора получил последний шанс взять реванш

Дерек Чисора

Здоровяк по прозвищу Дел Бой успел уйти на пенсию, но предложение Цыганского короля заставило его вернуться. Скорее всего, этот бой станет последним для Чисоры. 38-летний британец проиграл в трёх из четырёх последних поединков и неизменно получал там серьёзный урон. Теперь Дерек рискует закрыть трилогию поражением и ещё сильнее ухудшить свою статистику.

09:04 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с главным боем Фьюри – Чисора

Турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Дерек Чисора состоится в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне. Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени. Поединок Фьюри и Чисоры стартует около 01:00 мск.

09:04 Сергей Сорокин

Цыганский король избегает Усика

Тайсон Фьюри

Александр Усик изо всех сил пытался получить поединок с топовым соперником. Сначала планировался бой с Тайсоном Фьюри, который должен был состояться в конце 2022 года. Но его организацию сорвал сам украинский боксёр. Он отказался вести переговоры, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Фьюри не стал ждать и согласился на поединок с Дереком Чисорой. Александр моментально ринулся в атаку и начал провоцировать Тайсона, но спохватился слишком поздно.

09:01 Сергей Сорокин

Текущий кард турнира с главным боем Фьюри – Чисора

Айвен Менди – Денис Беринчик (лёгкий вес)
Даниэль Дюбуа – Кевин Лерена (тяжёлый вес)
Тайсон Фьюри – Дерек Чисора (тяжёлый вес)

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