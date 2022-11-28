Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE

В ночь с 3 на 4 декабря в 23:00 по московскому времени в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» стартует грандиозный боксёрский вечер. Главным событием станет поединок между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой. Соперники закроют боем трилогию, которая стартовала в далёком 2011 году. В первом поединке Цыганский король победил Чисору единогласным решением судей, а во втором вынудил Дерека отказаться от продолжения борьбы в 10-м раунде. Он дал сопернику последнюю возможность взять реванш.



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