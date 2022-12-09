«Про Россию не говори, по-русски — тоже нельзя». Как затравили нашего звёздного боксёра

Не только полутяжёлым дивизионом единым живёт российский профессиональный бокс. Например, у нас есть Давид Аванесян — 34-летний уроженец Башкортостана, который на выходных попробует побить абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе, невероятного Теренса Кроуфорда! Американец с рекордом 38-0 является абсолютным фаворитом, будет драться в родной Омахе и на бумаге превосходит претендента практически во всём. Но Аванесян любит и умеет преподносить сюрпризы. А ещё у него невероятно крепкий характер.

Да, у Давида были поражения. Он проигрывал как судейским решением, так и техническим нокаутом. Зато в самый важный момент Аванесян умеет выдавать 200% от своих умений, а любой психологический прессинг влияет на него как дополнительная мотивация. Например, перед поединком с финским боксёром Оскари Метцем в Лондоне наш соотечественник подвергся настоящей травле со стороны журналистов и некоторых болельщиков. Но это никак не помешало Давиду выйти и вырубить финна уже на второй минуте.

«Меня здесь столько раз просили о России не говорить. «Не вздумай про Россию ничего сказать, по-русски не говори» и так далее. Эта атмосфера мне не нравится. В плане отношения людей я ничего такого не чувствовал, всё было хорошо. Я говорю про телевидение. Даже в раздевалке во время моего общения с друзьями говорили, чтобы не общались по-русски. Это что такое?! Мы всё равно продолжали говорить по-русски», — рассказывал боксёр «Матч ТВ».

Нет сомнений, что в США Аванесян наверняка тоже подвергнется подобной обструкции. Тем более что Давид хочет добиться разрешения выйти на бой под российским флагом. Будем надеяться, что подобная агрессия послужит лишь дополнительной мотивацией для нашего спортсмена. Ведь Кроуфорд — живая легенда бокса, побеждавшая таких топовых оппонентов, как Амир Хан, Шон Портер и Хосе Бенавидес. Для победы над американцем Аванесяну потребуется сотворить невозможное. Радует, что россиянин настроен по-боевому.

«Я принял этот бой, чтобы многое доказать, поскольку никто не верит в меня в этом поединке. У моего соперника много отвлекающих факторов, и никто не задаёт ему вопросов обо мне. Все спрашивают Теренса о бое, которого не было, или о чём-то ещё. Я более сконцентрирован, чем когда-либо, и меня не смущает тот факт, что выйду в ринг большим аутсайдером. Это именно то, что мне нравится.

Победа над первым номером нашей весовой категории сделает меня одним из самых известных в боксе. Я бы стал громким именем и вошёл бы в пятёрку лучших вне зависимости от весовой категории. Это моя мотивация. Я могу отобрать всё, над чем Кроуфорд работал. Победа над Теренсом навсегда изменит мою жизнь. Я в лучшей форме, чем когда-либо, и скоро стану тем, о ком все будут говорить», — приводит слова Аванесяна Britishboxingnews.

Где смотреть бой Давид Аванесян — Теренс Кроуфорд

Титульный поединок между россиянином Давидом Аванесяном и американцем Теренсом Кроуфордом состоится утром 11 декабря по московскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции – в 8:30 мск.