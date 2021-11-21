Отец вмешался в бой и защитил сына от нокаута. Кроуфорд остался чемпионом

Ранним утром 21 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого прошёл титульный поединок в полусреднем весе. Один из лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории, чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд защищал титул от посягательств экс-чемпиона мира Шона Портера.

В последнее время Кроуфорду не раз приходилось слышать в свой адрес упрёки за не самый высокий уровень оппозиции. К примеру, Эгидиус Каваляускас просто хорош, но не более. А Келл Брук, которого Теренс остановил в предыдущей схватке, уже давным-давно пробит. Так что в некотором смысле претензии в адрес Кроуфорда были резонными. Но в этот раз мало кто мог сказать, что чемпиону достался слабый соперник. Конечно, Портер — это вовсе не Спенс (боя с которым ждут многие фаны Теренса), но Шон – матёрый и опытный боец, все три поражения которого были весьма спорными. Ну а победы над Дэнни Гарсией, Йорденисом Угасом, Девоном Александером и вовсе говорили сами за себя. Так что было очевидно, что лёгкой прогулки у Кроуфорда в этот раз не получится.

Наверное, именно потому Кроуфорд придавал большое значение этому поединку и говорил, что от того, как он победит, будет зависеть то, можно ли его считать круче Канело.

«Сейчас Сауль Альварес безусловный первый номер. Он завоевал все пояса во втором среднем весе в красивом стиле. Но всё будет зависеть от того, в каком стиле я одержу победу теперь. Это будет говорить о многом», — сказал Кроуфорд.

Видимо, Теренс эмоционально накачивал себя после годичного простоя и хотел стать первым, кто досрочно победит Портера. Но начать поединок, так, как того желал чемпион, не получилось и виной тому был соперник. Шон в свойственной ему манере работал в высоком темпе, шёл вперёд и выбрасывал множество ударов. Могло показаться, что Теренс просто присматривается к оппоненту. Но в том же темпе прошли и следующие раунды. Портер нависал на чемпионе, не давал ему спуску, навязывал размены, в которых точно был не хуже. Первая треть боя совершенно точно ушла в пользу претендента. Но для него не обошлось без проблем. В третьем раунде, после столкновения головами, у него открылось рассечение, что не могло не беспокоить. В пятой трёхминутке Теренс начал напоминать себя прежнего. Кроуфорд стал более точно работать навстречу. Но это не останавливало Портера, который продолжал идти вперёд и не сбавлял давление.

К экватору поединка ситуация в ринге окончательно выровнялась, казалось, что наступил переломный момент и Кроуфорд скоро начнёт прибирать инициативу к рукам, но не тут-то было. В следующем отрезке Портер отметился классным попаданием справа, да таким, что Теренса буквально отбросило к канатам.

Теренс, понимая, что проигрывает бой, уже в восьмом раунде наконец перешёл на пятую скорость. Чемпион начал с мощных серийных атак. Главными в них было то, что Кроуфорд был чрезвычайно точен и почти всё клал в цель. Характер Шона заставил его включиться в середине отрезка. Но Теренс оставался очень манёвренным плюс уже читал все действия оппонента.

В девятом раунде стало ясно, что энергозатратный режим работы Шона даёт о себе знать. На фоне манёвренного и сохраняющего скорость Кроуфорда он смотрелся однообразно и предсказуемо. Да и постоянный прессинг уже не получался, слишком хорош был Теренс на ногах.

А в следующем отрезке наступила развязка. Практически на старте раунда Кроуфорд поймал оппонента едва заметным, очень коротким и быстрым хуком слева. Портер оказался на канвасе. Казалось, что нокдаун лёгкий. Но Теренс уже включился в работу.

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Ещё одна многоударная комбинация, которую завершал удар справа, вновь отправила Шона на настил. Реакция претендента поразила. Это было не потрясение, а отчаяние и злость от бессилия перед чемпионом. Портер, гневаясь на самого себя, стучал по канвасу кулаками. Когда он встал, в дело вмешался его отец и тренер Кенни Портер. Глава семейства решил остановить схватку и спасти сына от нокаута. Ибо в таких условиях это было уже делом времени. Отцовские чувства взяли верх, отец защитил сына, который пребывал уже в подавленном состоянии, как морально, так и физически. Зрители в Лас-Вегасе стали свидетелями настоящей драмы.

Ну а бойцы подарили нам по-настоящему шикарный бой с большущей интригой, за что отдельное спасибо Портеру. Что же касается Кроуфорда, то, отметим, он доказал своё великолепие. Теренс сумел переломить ход неудачно складывавшегося поединка, продемонстрировал филигранную и точную работу в атаке и классную манёвренность. Американец в пятый раз защитил титул в полусреднем весе и девятый раз подряд победил досрочно. Вот уж где настоящий топ-чемпион, который не боится драться с достойными претендентами.