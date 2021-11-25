Канело не тянет на лучшего в мире. Скромняга Кроуфорд заслуживает этого звания больше

В последние месяцы в мире профессионального бокса прошло несколько топ-поединков, в том числе с участием лидеров рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. Оба добыли досрочные победы и в очередной раз подтвердили свой высокий класс. И на этом фоне за океаном с новой силой разгорелась дискуссия о том, кого следует считать безусловным первым номером рейтинга Pound-for-Pound. После того как Альварес победил Калеба Планта и стал первым абсолютным чемпионом мира в истории второго среднего веса, мало кто брался оспаривать его первенство. Более того, тот же небитый Кроуфорд вёл себя скромно и до боя с Портером говорил, что не может называть себя первым в мире.

«Сейчас Сауль Альварес безусловный первый номер. Он завоевал все пояса во втором среднем весе в красивом стиле. Но всё будет зависеть от того, в каком стиле я одержу победу теперь. Это будет говорить о многом», — говорил Теренс перед схваткой с Портером.

Что же, тот поединок завершился. Причём закончился он эффектной победой Кроуфорда в 10-м раунде. Сам бой проходил интересно. Портер в первой трети схватки был очень хорош, но затем Теренс начал прибавлять и постепенно разобрал подсевшего оппонента. В целом Кроуфорд завоевал победу в блестящем стиле, так что, опираясь на собственные же слова, мог уже более уверенно заявить, что именно он – лучший в мире. Но скромный парень из Омахи не стал набивать себе цену.

«Канело – большой талант. Я уже говорил, что моё выступление в бою с Портером определит, поставите вы меня на первое место в рейтинге лучших боксёров мира или нет. Это решать не мне», — сказал чемпион полусреднего веса после победы в минувшие выходные.

Кроуфорд — Портер Фото: Steve Marcus/Getty Images

Такие слова характеризуют Кроуфорда с лучшей стороны и заставляют симпатизировать ему. Теренс, имея в послужном списке 38 побед в 38 схватках и серию из 9 кряду досрочных побед, остаётся скромным парнем, а ведь у него немало поводов для хвастовства.

Для начала напомним, он стал абсолютным чемпионом мира гораздо раньше, чем Сауль Альварес. Это звание он завоевал ещё в 2017 году, когда нокаутировал Джулиуса Индонго. Благодаря тому успеху американец стал королём первого полусреднего веса. При этом то были далеко не первые успехи в карьере Теренса. Ещё в марте 2014 года он впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс в лёгком весе. В этой категории он побил таких топ-соперников, как Рики Бёрнс и Юриоркис Гамбоа. С переходом в первый полусредний вес он побил очень жёсткого чемпиона из Украины Виктора Постола, а также Феликса Диаса, и лишь после этого добрался до Индонго.

Выиграв в первом полусреднем весе всё, что возможно, Кроуфорд сразу же перебрался в полусредний вес. Благодаря своим регалиям он сразу получил титульный поединок, встретившись с обидчиком Мэнни Пакьяо Джеффом Хорном. Австралиец ничего не сумел поделать с техничным Кроуфордом и был разбит за семь раундов. Далее американец стремился к объединительным боям, ходили слухи даже о встрече с Мэнни Пакьяо, но таким поединкам что-то мешало. В итоге Кроуфорд вынужден был защищать свой пояс с обязательными претендентами или некогда топ-боксёрами, что приводило к критике. Но суть в том, что Теренс всегда разбирался с соперниками более чем уверенно. Теперь же, когда пришёл черёд проверкой мощным Портером, Кроуфорд снова показал, что он по-прежнему находится на вершине.

Что имеем на выходе? Титулы в трёх дивизионах, звание абсолютного чемпиона мира, идеальный профессиональный рекорд и перспективы стать абсолютом в ещё одной категории. Так как поединки с Угасом (чемпион по версии WBA) и Спенсом (чемпион WBC и IBF) не кажутся чем-то из области фантастики. При этом Теренс чистый боксёр, который никогда не был втянут в допинг-скандалы и никогда не хитрил ни с выбором соперников, ни с выдвижением им каких-либо требований в отношении условий взвешивания и так далее.

Чем на все эти плюсы может ответить Сауль Альварес? Да, конечно, Канело крут. Но стоит понимать, что для покорения звания абсолютного чемпиона он выбрал самую простую из весовых категорий. Не средний вес, где есть Чарло, Головкин и Андраде, и не полутяжёлый дивизион, где для Канело опасны Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Скажете, что он чемпион мира в четырёх дивизионах, а Кроуфорд – лишь в трёх? Тогда вспомним, что Канело перед боем за звание чемпиона в полутяжёлом весе с Сергеем Ковалёвым поставил россиянина в очень невыгодные условия в плане весогонки, да и не дал ему пройти полноценный тренировочный лагерь, фактически заставив драться на коротком уведомлении. Кроме того, Ковалёв, по признанию всех экспертов, на тот момент был слабейшим из чемпионов в полутяжёлом весе.

Идём дальше. Кто-то скажет, что Канело экспериментирует с весовыми категориями и не боится новых вызовов. Но тут видим ещё одну хитрость от мексиканца. Недавние новости о переходе в первый тяжёлый вес снова это подтверждают. Мексиканец для покорения пятого дивизиона выбрал в соперники самого простого из чемпионов. В качестве опций были Лоуренс Околи и Майрис Бриедис (последний, к слову, вызывал Канело), но Сауль выбрал Илунгу Макабу. И уже сейчас можно почти наверняка утверждать, что ему поставят массу ограничений после взвешивания.

Наконец, нужно понимать, что Теренс завоёвывал свои титулы убедительно и без вопросов. Того же нельзя сказать об Альваресе. Сколько спорных боёв было в его карьере? Две схватки с Головкиным, притянутая за уши победа в схватке с Эрисланди Ларой, неоднозначные успехи в противостояниях с Остином Траутом и Мигелем Анхелем Коттом. Стоит понимать, что на всех этих поединках Альварес делал себе имя и рвался к высотам рейтингов. Лишь в последнее время Канело стабильно начал выигрывать чисто, но случилось это лишь тогда, когда он перешёл в самую слабую из возможных для себя весовых категорий. Добавьте к этому давнюю историю с кленбутеролом и непрекращающиеся разговоры о том, что Сауль удивительно стоек и мощен для своего дивизиона, что снова заставляет задумываться о чистоте мексиканца. Всё это играет против Альвареса. Боксёр с таким шлейфом противоречий просто не может быть лидером Pound-for-Pound, и никакие хитрости Канело с подбором соперников в разных весовых категориях не заставят думать, что он лучше скромного и работящего чемпиона в лице Кроуфорда. Американец заслуживает этого звания больше.

В конце концов, даже если кто-то не согласен с тем, что Кроуфорд сейчас лучший вне зависимости от дивизиона, кроме него и Канело, есть и другие опции. К примеру, короли супертяжёлого веса в лице Усика и Фьюри брали своё чистым талантом и не опасались драться с топ-оппонентами, чего совсем не скажешь о противоречивом герое нашего времени Сауле Альваресе.