Ай да Усик, ай да молодец! Бегал от Фьюри и добегался до невнятного африканца

После двух красивых побед над Энтони Джошуа украинский боксёр Александр Усик справедливо превратился в суперзвезду тяжёлого веса. Естественно, резко выросли и запросы уроженца Симферополя: Усик точно не готов драться с кем попало, ему нужны максимально громкие и денежные бои. Александр во всеуслышание объявил свою главную цель — поединок с Тайсоном Фьюри. Логично, учитывая, что Цыганский король сейчас удерживает единственный чемпионский пояс, который не принадлежит Усику. Но схватки украинца и британца так и не случилось.

Как водится, стороны обвиняют в срыве поединке друг друга. Усик уверяет, что Фьюри от него бегает, у Тайсона — ровно противоположная версия. Но Цыганскому королю хочется верить больше: огромный британец выступает достаточно регулярно и был готов сразиться с Усиком уже в этом календарном году. Александр же сослался на многочисленные травмы, которые ему нужно залечить. Первые месяцы 2023 года украинца тоже не устраивают, поскольку он будет соблюдать православный Великий пост. Следовательно, полноценно подготовиться к важному бою станет невозможно.

Но не только боксёры выбирают себе соперников. У чемпионов есть ещё и обязательства перед организациями, чьи пояса они удерживают в данный момент. Конечно, всегда можно отказаться от защиты титула или попробовать потянуть время, однако обычно подобные хитрости заканчиваются потерей чемпионского звания. Да, промоутеры стараются избежать навязывания ненужных оппонентов своим клиентам, но даже акулы боксёрского бизнеса не всегда могут отбиться от требований разнообразных организаций.

И вот Всемирная боксёрская ассоциация, поясом которой владеет Усик, подыскала украинской звезде нового соперника — Даниэля Дюбуа. Место и дата поединка остаются неизвестными, но это дело времени. А кто такой этот Дюбуа? Многие поклонники спорта могут вовсе не знать этого имени: 25-летний африканский боксёр с британским паспортом пока не особо раскручен, хотя и является регулярным чемпионом по версии WBA. У Дюбуа нет шикарной любительской карьеры, да и в профессионалах реально топовых оппонентов у него не было.

Вдобавок Даниэль успел схватить и одно поражение, уступив Джозефу Джойсу техническим нокаутом. Хотя Дюбуа тогда считался однозначным фаворитом, поединок он откровенно провалил, продемонстрировав почти полное отсутствие защиты. Да, потом британец одолел крепких Тревора Брайана и Кевина Лерену, но тягаться с Усиком ему попросту рано. Быстрый и техничный украинец спокойно разберёт молодого претендента, не прилагая особых усилий. Только этот бой вообще не нужен Александру.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Усик твёрдо заявлял, что его устроит только масштабная схватка с Фьюри или с Деонтеем Уайлдером. Зачем ему тратить силы и время на малоизвестного молодого парня? Риск проиграть есть всегда, а победа не даст украинцу вообще ничего. Кажется, ему нужно было соглашаться на бой с Фьюри пораньше, не дожидаясь, пока британец начнёт присматриваться к другим соперникам. Теперь команде Усика нужно срочно искать способ, как сохранить пояс WBA и при этом не драться с Дюбуа. Только как это сделать?