UFC Fight Night 216: новый российский десант в Лас-Вегасе! Царукян полетит за Махачевым?

В ночь на 18 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе на арене Apex состоится турнир UFC Fight Night 216. В главном поединке вечера встретятся бойцы среднего веса Джаред Каннонье и Шон Стрикленд. Также участие в турнире примут сразу несколько спортсменов из России и бывшего СНГ: Сергей Морозов, Сайдиокуб Кахрамонов, Ринат Фахретдинов, Саид Нурмагомедов, Арман Царукян и Дамир Исмагулов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Фахретдинов советуется с Тактаровым?
Дебют Рината Фахретдинова в UFC получился запоминающимся: в том числе, благодаря наличию Олега Тактарова в роли секунданта. Будет ли легендарный чемпион снова помогать Фахретдинову? Впрочем, это не так важно — лишь бы Ринат победил
UFC Fight Night 216, где смотреть
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Главный бой тоже будет интересным
Шон Стрикленд — очень яркий парень как в октагоне, так и за его пределами. Стрикленд представляет собой классического ударника, а его трэш-ток зачастую представляет собой произведение искусства. Правда, порой Шону это не помогает — и он улетает в нокаут. Удастся ли Каннонье нокаутировать Стрикленда?
UFC Fight Night 216, когда начало
Турнир UFC Fight Night 216 стартует 18 декабря в 00:00 по московскому времени. Начало основного карда — в 03:00 мск.
Россиянин против россиянина — редкость
Наши соотечественники в UFC редко проводят поединки между собой. Однако Арман Царукян и Дамир Исмагулов с удовольствием приняли предложение подраться и сразу начали с активного трэштока. Парни подерутся в соглавном бою — кто окажется сильнее?
Полный кард турнира UFC Fight Night 216
Основной кард:
— Джаред Каннонье (15-6) – Шон Стрикленд (25-4);
— Арман Царукян (18-3) – Дамир Исмагулов (24-1);
— Амир Альбази (15-1) – Алессандро Коста (12-2);
— Алекс Касерес (19-13) – Джулиан Эроса (28-9);
— Дрю Добер (25-11) – Бобби Грин (29-13-1);
— Коди Брандейдж (8-2) – Михал Олексейчук (17-5);
Предварительный кард:
— Шеянни Влисмас (7-2) – Кори Маккенна (7-2);
— Джейк Мэттьюз (18-5) – Мэттью Семелсбергер (10-4);
— Саид Нурмагомедов (16-2) – Сайдиокуб Кахрамонов (10-2);
— Рафа Гарсия (13-3) – Хайисаер Махешат (9-1);
— Брайан Баттл (8-1) – Ринат Фахретдинов (19-1);
— Давид Дворак (20-4) – Манел Капе (17-6);
— Сергей Морозов (18-5) – Джорни Ньюсон (10-3).
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