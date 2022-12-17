UFC Fight Night 216: новый российский десант в Лас-Вегасе! Царукян полетит за Махачевым?

Главный бой тоже будет интересным

Шон Стрикленд — очень яркий парень как в октагоне, так и за его пределами. Стрикленд представляет собой классического ударника, а его трэш-ток зачастую представляет собой произведение искусства. Правда, порой Шону это не помогает — и он улетает в нокаут. Удастся ли Каннонье нокаутировать Стрикленда?