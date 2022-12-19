С финала ЧМ-2022 – в полицию! Русский боксёр-депутат был жёстко скручен в аэропорту

Финал футбольного чемпионата мира получился невероятно эмоциональным. Два камбэка сборной Франции, невероятно драматичная победа Аргентины и долгожданный триумф Лионеля Месси — этот матч мы запомним надолго. Но для экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога финальная игра ЧМ-2022 точно останется в памяти навсегда — в плохом смысле. Хотя изначально ничего не предвещало беды: бывший боксёр, а ныне депутат Государственной думы вместе с друзьями просто смотрел футбол в ресторане петербургского аэропорта Пулково.

По информации канала Baza, Пирог и компания изначально вели себя вполне прилично, наслаждаясь просмотром финала в ожидании своего рейса. Когда пришло время уходить, Дмитрий попросил счёт — оказалось, что любители футбола нагуляли на 20 тысяч рублей. Увидев такую сумму, депутат платить отказался, что привело к вызову полиции. Сотрудники правопорядка выслушали от Пирога несколько оскорблений и задержали экс-чемпиона мира. Причём достаточно жёстко: Дмитрия поставили на колени и выкрутили руки.

Мы не будем обсуждать моральный облик Пирога, тем более что не имеем на это никакого права. Да и информация по поводу конфликта может оказаться не совсем достоверной, или же в ней может не хватать нескольких важных деталей. Но сам факт скандала неоспорим, и это удивляет, учитывая, что ранее Дмитрий не был замечен в подобных неприятных историях. Посмотрим, что депутат скажет, когда выберется из отделения полиции: на данный момент неизвестно, сумел ли Пирог разрешить конфликт с правоохранительными органами.

Чтобы не завершать на грустной ноте, давайте вспомним, каким хорошим боксёром был Дмитрий Пирог. Россиянин несколько лет владел чемпионским титулом в среднем весе по версии WBO и не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне. К сожалению, объединить титулы не получилось: сначала несколько соперников отказались драться с Пирогом, а потом у Дмитрия начались хронические проблемы со здоровьем. Из-за них спортсмен в 2012 году окончательно повесил перчатки на гвоздь и решил сосредоточиться на политической карьере.