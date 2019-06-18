Падение Русской Кувалды и другие таланты нашего бокса, не оправдавшие надежд

16 июня 2019 года в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступил бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе, экс-претендент на титул чемпиона мира Дмитрий Кудряшов. Боксёр с говорящим прозвищем «Русская кувалда» долгое время считался одним из самых ярких и перспективных в стране. Увы, поражение в Екатеринбурге от Илунги Макабу, похоже, окончательно поставило крест на серьёзных амбициях Дмитрия. Этот случай напомнил нам о других российских боксёрах-профессионалах, которые по тем или иным причинам так и не сумели до конца раскрыть потенциал.

Кудряшов проиграл нокаутом. Кувалда снова сыпется в важный момент Кудряшов и Макабу закатили потрясающий бой. Встреча двух панчеров закончилась досрочно.

Дмитрий Пирог (20-0, 15 КО)

Годы профессиональной карьеры: 2005 — 2012

Достижения: чемпион мира по версии WBO в среднем весе

Для многих появление Пирога в списке не оправдавших ожиданий покажется странным. Но случай с Дмитрием как раз принадлежит к тем, когда итог карьеры не зависел от самого боксёра и демонстрируемых им результатов.

Уроженец Темрюка может похвастать классной любительской карьерой. В аматорах он провел более 200 боёв и выполнил норму мастера спорта международного класса. В профессионалах он начал выступать с 2005 года. Промоутеры, видя в Пироге большой потенциал, грамотно вели карьеру боксёра, выставив против него в первых трёх боях практически дебютантов. С ними Дмитрий справился на ура, одержав досрочные победы. Уже в четвёртом бою спортсмен сразился за титул чемпиона России в среднем весе, справившись единогласным решением судей с Сергеем Татевосяном, за плечами которого на тот момент было почти 30 встреч в профессионалах. Той победой Дмитрий подтвердил серьёзные амбиции в профи, к слову, то был его первый поединок в Москве, и именно тогда бой с его участием впервые возглавил турнир.



После того успеха Пирог провёл пять проходных встреч. Поступательное развитие карьеры и постоянные поединки на домашнем ринге вскоре уже начали вызывать опасения. История знает немало примеров, когда промоутеры превращали классных боксёров в исключительно домашних чемпионов, довольствовавшихся региональными титулами или чемпионскими боями в заведомых мисматчах. Но это не случай Пирога.



В 2010 году Дмитрий провёл первый в карьере поединок в США. Он же сразу стал титульным. 31 июля 2010 года россиянин вышел на ринг с молодым и амбициозным американцем, экс-членом любительской сборной США Дэниелом Джейкобсом. На кону той встречи стоял вакантный титул по версии WBO в среднем весе. Котировки букмекеров говорили явно не в пользу Дмитрия, но он сумел посрамить скептиков и в великолепной манере досрочно справился с фаворитом. Уже в первой трёхминутке он потряс оппонента. Казалось, что в следующих раундах Джейкобс выровнял ход встречи, но в пятом Пирог донёс до челюсти соперника акцентированный жёсткий правый прямой и одержал победу нокаутом.



Джейкобс объяснял то поражение семейной драмой и молодостью, но принимал неудачу, отдавая должное сопернику.

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Позже статистика ударов от CompuBox указывала на преимущество Дэниела, судейские записи также говорили о превосходстве американца, но это было уже не так важно. Яркая манера ведения боя и, главное, яркая победа, завоевали американскую публику и принесли Пирогу долгожданный титул. Тогда казалось, что для 30-летнего боксёра всё только начинается. В течение следующих двух лет он провёл три успешные защиты титула. После победы над Нобухару Ишидой команда Дмитрия начала вести переговоры об объединительном поединке. Вскоре Пирог был лишён титула из-за отказа встретиться с Н‘Дамом Н‘Жикамом, чемпионскому бою россиянин предпочёл встречу с Геннадием Головкиным.

Перед боксёром открывались перспективы больших боёв. Но в самый разгар подготовки к противостоянию с GGG Пирог получил травму, повредив межпозвоночный диск. Сначала речь шла о паузе в карьере, но вскоре стало ясно, что продолжать выступать на высоком уровне уже не получится, после чего было принято решение завершить карьеру. Пирог прекратил выступления в 32 года и, безусловно, из-за травмы Россия потеряла одного из самых ярких боксёров десятилетия. Пусть и не по воле Дмитрия, но большие ожидания болельщиков от его карьеры так и не оправдались.



В 2016 году появились слухи о возвращении Пирога на ринг, но почти сразу же они были опровергнуты. На сегодняшний день экс-чемпион мира продолжает выстраивать карьеру в политике.

Дмитрий Пирог Фото: Ethan Miller/Getty Images

Руслан Проводников (25-5, 18 КО)

Годы профессиональной карьеры: 2006 – 2016

Достижения: чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе

К появлению Проводникова в этом рейтинге также можно относиться по-разному. С одной стороны, Руслан стал чемпионом мира и для многих даже это стало неожиданностью. С другой – после завоевания чемпионского пояса звезда Руслана потухла так же быстро, как и зажглась.



Карьера Руслана в профессионалах в принципе не совсем типичная для большинства отечественных боксёров-профессионалов. Практически сразу же он начал выступать за океаном. Уже третий его бой в профи состоялся в США. Выездные поединки Сибирский Рокки чередовал с домашними. Первый титул он завоевал в 2009 году. На вечере бокса в Самаре он нокаутировал Виктора Уго Кастро и стал обладателем пояса WBO Intercontinental в первом полусреднем весе. То была четырнадцатая победа Проводникова в профи.



Следующей важной вехой в карьере Руслана стал бой с экс-чемпионом мира, бывшим соперником Флойда Мейвезера и Мигеля Котто Демаркусом Корли. В 2011 году он в непростом поединке победил неудобного американца единогласным решением судей. К слову, 45-летний Корли никак не успокоится, и в марте 2019 года он потерпел 33-е поражение в профессионалах.



После успеха в бою с Демаркусом Руслан принял одно из важнейших решений, сменив тренера. Место Бадди Макгирта занял легендарный Фредди Роуч, после чего россиянин тренировался плечом к плечу с Мэнни Пакьяо. Появление на тренерском мостике специалиста калибра Роуча повысило интерес к персоне россиянина и в 2013 году ему предложили титульный бой в полусреднем весе с чемпионом мира по версии WBO Тимоти Брэдли.

Вероятнее всего, в команде последнего банально просчитались. Тим должен был выйти на ринг впервые после девятимесячного простоя, следовавшего за тяжелейшей и неоднозначной победой в противостоянии с Мэнни Пакьяо. По всей видимости у Брэдли полагали, что встреча с Проводниковым станет лёгкой прогулкой. Но не тут то было. Россиянин зубами вцепился в титульный шанс и на протяжении 12 раундов в свойственной для себя манере прессинговал и давил оппонента, чем немало того озадачил.



Уже в первом раунде Тим оказался на канвасе, но рефери не стал открывать счёт, посчитав, что чемпион поскользнулся. В двенадцатом раунде американцу таки посчитали нокдаун, но на то, чтобы добить соперника, времени уже не оставалось. Справедливости ради отметим, что лицо Проводникова указывало на эффективную контратакующую работу самого Брэдли. Та встреча была признана поединком года по версии журнала The Ring. Пусть «Сибирский Рокки» и не завоевал тогда титул, но он явно вошёл в элиту и сделал себе громкое имя. Уже в следующей встрече Проводников получил шанс оспорить титул в первом полусреднем весе и в противостоянии с Альварадо он уже не упустил своего. Оказывая постоянное давление на противника, россиянин одержал досрочную победу. Майк проиграл «на стуле», отказавшись от продолжения.



Но за этим успехом продолжения не последовало. В следующей же схватке Руслан потерял титул, сенсационно проиграв Крису Алгиери. Несмотря на яркое начало и два нокдауна американца, Проводников не сумел приспособиться к корявому сопернику и проиграл тому решением судей.



Ту неудачу Рокки» объяснял потерей мотивации. По его словам, на бои с Брэдли и Альварадо он «выходил умирать», чего не было в случае с Алгиери. После Проводников предпринимал вялые попытки вернуться на ринг, но ещё два поражения в следующих четырёх встречах дали понять, что потеря мотивации была не эпизодом, а скорее тенденцией. Последний раз он выходил на ринг в 2016 году, проиграв Джону Молине.

Лукас Маттиссе и Руслан Проводников Фото: Alex Menendez/Getty Images

Александр Поветкин (34-2, 21 КО)

Годы профессиональной карьеры: 2005 —

Достижения: чемпион мира по версии WBA Regular 2011 – 2013

О карьере Александра Поветкина сказано было уже много. Очевидно, что с бэкграундом олимпийского чемпиона от Витязя ждали очень многого и в короткие сроки. Свидетельством того, что победители ОИ способны на многое в первые же годы профессиональной карьеры были успехи целого ряда боксёров. Легендарный Али впервые стал чемпионом мира спустя четыре года после Олимпиады в Риме, Леон Спинкс отобрал титулы у того же Али через два года после триумфа на Олимпиаде в Монреале, а Владимир Кличко — через четыре года после успеха в Атланте.



В случае с Поветкиным же всё явно затянулось, что было вызвано во многом слабой работой тогдашних промоутеров. На протяжении семи лет россиянина вели, в основном предлагая соперников явно более низкого класса или просто «сбитых летчиков» в лице Ларри Дональда и Криса Бёрда. В 2011 году Витязь наконец получил возможность сразиться за титул чемпиона мира, но пояс WBA был с приставкой Regular, а потому назвать завоёванный в противостоянии с Русланом Чагаевым титул полноценным — сложно.

Прорыва в карьере Александра не произошло даже после этого. Он проводил защиты титула с сомнительными соперниками в лице Седрика Босвелла, Анджея Вавжика и престарелого Хасима Рахмана, а также записал в актив весьма спорную победу в бою с Марко Хуком. Поворотным моментом для Александра стал 2013 год, когда за организацию его боя с Владимиром Кличко взялся Андрея Рябинский, с которым спортсмен сотрудничает по сей день.



К слову, пожалуй, именно схватку с украинцем можно назвать наибольшим разочарованием в карьере Витязя. Противостояние с Кличко-младшим было обставлено по всем законам жанра. Зал «Олимпийского» кишел звёздами спорта, представителями бомонда и огромной армией фанатов. Отечественные эксперты высоко оценивали шансы Александра на успех, помпезность мероприятия и правда внушала нотки оптимизма, но на деле бой получился односторонним. Да, хейтеры Кличко могут сколько угодно говорить о грязной манере ведения боя со стороны Владимира, об «убийстве» зрелищности и об «обнимашках». Но факт в том, что украинец исправно набирал очки, а Витязь ничего не мог противопоставить манере Владимира.

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После провала в бою со «Стальным Молотом» Поветкин сменил тренерский штаб и здорово прибавил, но всё же лучшие годы неминуемо ушли. Второй забег к титулу завершился боем в 2018 году, когда Александр померился силами с Энтони Джошуа. Невзирая на все старания и привычную волю к победе, россиянин не сумел устоять с мощным и молодым соперником и впервые в карьере проиграл нокаутом.



Безусловно, потенциал Поветкина изначально был гораздо выше, чем его достижения и, к сожалению, есть большие сомнения в том, что Александру удастся изменить эту ситуацию.

Фёдор Чудинов (20-2, 14 КО)

Годы профессиональной карьеры: 2009 —

Достижения: временный чемпион мира по версии WBA 2014; чемпион мира по версии WBA Regular 2015-2016; чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе 2016



Чудинов начинал профессиональную карьеру на американских рингах, но уже спустя три года перебрался в Россию. Карьера Фёдора Чудинова развивалась достаточно стабильно, а яркие выступления лишь подогревали интерес к его персоне. Первые региональные титулы он завоевал уже в 2014 году, в том же 2014-м, в декабре, он стал обладателем временного титула чемпиона мира, нокаутировав за два раунда Бена Маккаллоха.



9 мая 2015 года на вечере бокса в Германии, что было весьма символично, Чудинов победил раздельным решением судей некогда доминирующего чемпиона Феликса Штурма. Причём преимущество россиянина было гораздо большим, чем было отражено на судейских записках.



Уверенная защита титула в сентябре 2015 года в противостоянии с Фрэнком Бульони на арене «Уэмбли» вселила уверенность в огромные перспективы Чудинова. Ещё большие надежды на скорое объединение титулов дало то, что грозный Андре Уорд официально перешёл в полутяжёлый вес. Это событие привело к тому, что Чудинов был назначен суперчемпионом по версии WBA.



Первую защиту пояса WBA Super он провёл в феврале 2016 года с тем же Феликсом Штурмом. Решение провести бой с немцем на его же территории до сих пор остаётся одним из самых противоречивых. На вечере бокса в Оберхаузене россиянин был попросту «ограблен» судьями и лишился пояса. Вскоре в допинг-пробах Феликса были обнаружены запрещённые препараты, и он был лишён титула. Но это не стало поводом для возвращения Чудинову пояса. Титул стал вакантным, а в WBA назначили бой между Фёдором и Джорджем Гроувзом. Эта дуэль состоялась в мае 2017 года. Британец, закалённый в битвах с Карлом Фрочем, Баду Джеком и покалечивший в буквальном смысле Эдуарда Гуткнехта в ноябре 2016 года, чувствовал себя хозяином ринга. Чудинов пытался навязать конкурентную схватку, но его защита проседала всё больше. В конечном итоге, рефери остановил избиение россиянина в шестом раунде.



После того чувствительного поражения Ночной Волк провёл шесть боёв и одержал в них победы. Но за явно притянутую за уши победу над Наджибом Моаммеди Чудинов был освистан родной публикой, а успехи в противостояниях с соперниками калибра Вужати Нуерланга и Рафаэля Бежарана трудно воспринимать всерьёз.



Чудинов, невзирая на все громкие заявления и стремление провести бой с Саулем Альваресом, выглядит «сбитым лётчиком» и, хотя возраст позволяет ему выступать ещё 5-6 лет, есть сомнения, что он вернётся на прежний уровень.

Дмитрий Кудряшов (23-3, 23 КО)

Годы профессиональной карьеры: 2011 —

Русская Кувалда впервые заявил о себе на профессиональном ринге в 2011 году. В первый год карьеры он провёл три поединка, одержав в них три досрочные победы и затратив в общей сложности восемь раундов. Уже в 2012 году Кудряшова вывели на бой за региональный титул, и он успешно справился с задачей, нокаутировав очередного безвестного соперника.



С каждым боем Дмитрия росла уверенность в том, что у России в первом тяжёлом весе подрастает достойная замена для Григория Дрозда. Но в 2015 году в перспективах Кувалды появились сомнения.



В ноябре, на вечере бокса в Казани, он встретился с опасным панчером Оланреваджу Дуродолой. Соперники с первых минут ввязались в рубку. В стартовой трёхминутке нигериец едва не упал в нокдаун, но выстоял. А во втором он уже восстановился и осыпал россиянина градом ударов. Кудряшов выглядел явно обескураженным и принял на себя огромный тоннаж ударов, примерив роль стоячей мишени. В конечном итоге рефери остановил избиение, и зрители в Татарстане стали свидетелями громкого апсета.



В 2017 году Кудряшов остановил Дуродолу в реванше, вновь пропустив град ударов и продемонстрировав дыры в обороне. Тем не менее, статус обязательного претендента на титул по версии WBC позволил ему пробиться в ростер первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии. В четвертьфинале турнира ему предстояло провести дуэль с Юниером Дортикосом. Дмитрий впервые проводил бой за пределами России, и ринг в Сан-Антонио стал для него явно несчастливым. Кудряшов упал уже во втором раунде. Та встреча показала, что боксёр не вынес уроков из поражения от Дуродолы. Он вновь застаивался, принимал удары на себя и практически не использовал работу ног. Жёсткий правый от кубинца привёл к тяжелейшему нокауту. Но и после этого в компании «Мир бокса» не стали ставить крест на перспективах Дмитрия. Дав ему два проходных боя, менеджмент вывел его на противостояние за титул WBC Silver с Илунгой Макабу. События этого поединка ещё свежи в памяти, а потому повторяться мы не будем. Скажем лишь, что в этот раз Кудряшов показал очень неплохой уровень бокса, но проблемы в защите никуда не ушли, а на одном «динамите в кулаках» на высоком уровне далеко не уедешь. После третьего поражения нокаутом перспективы «Кувалды» выглядят туманно.



Остаётся надеяться, что нынешних российских проспектов в лице Евгения Тищенко, Алексея Папина, Алексея Егорова и Сергея Кузьмина не постигнет та же участь, что героев нашего обзора.