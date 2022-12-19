«Чучело огородное». Харитонов издевается над Емельяненко — хотя сам отлетал от Александра

Поражение Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко, который вдобавок и весил на 30+ кг меньше ветерана, жестоко ударило по репутации брата Последнего Императора. Мало кто ожидал, что Емельяненко сейчас плох настолько, чтобы проигрывать соперникам подобного уровня. Естественно, на Александра обрушился шквал критики — как от журналистов с болельщиками, так и от профессиональных бойцов. Неудивительно, что одним из первых выступил знаменитый Сергей Харитонов.

«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, парню, который по большому счёту к спорту вообще отношения не имеет. Что я могу сказать? Сказать, [что он] красавец, что ли? Чучело огородное. Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счёт разных употреблений. Когда он был в «Ахмате», его держали люди с авторитетом. Он побаивался и из-за этого держался. А потом уже добил себя», — сказал Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова.

Харитонов давно ненавидит Емельяненко — и эти чувства взаимны. Хотя на заре своей карьеры спортсмены даже были приятелями и тренировались в одной команде вместе с Фёдором Емельяненко. Через какое-то время пути бойцов разошлись, при этом расставание было мирным — они просто стали заниматься в разных местах. Но выступали Александр и Сергей в одном промоушене Pride, и немудрено, что в 2006 году они встретились в октагоне уже как соперники. Любопытно, что оба оказались совсем не против этой схватки.

При этом бойцы были максимально мотивированы и в турнирном плане, поскольку проиграли свои последние поединки. Наверное, именно поэтому Харитонов и Емельяненко отказались от разведки, с первых секунд начав обстреливать друг друга тяжёлыми ударами. В активной перестрелке удачливее оказался Десантник, поваливший соперника жёстким встречным попаданием. Александр упал, но в партере сумел грамотно спастись от добивания — после чего рефери снова поднял спортсменов в стойку.

Следом уже Емельяненко уверенно захватил инициативу, за счёт скорости рук регулярно преодолевая защиту Харитонова. На седьмой минуте Сергей пропустил пару мощных ударов и решил подразнить оппонента, показав, что готов получить ещё. И тут же получил в челюсть! Десантника повело, он упал на канвас, где его оперативно и жёстко добили. Харитонов был не согласен с остановкой и высказывал претензии рефери, но по его лицу было видно, что он вряд ли был готов продолжать схватку.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Потом Сергей сетовал на травму, на рефери и на многое другое. Но факт остаётся фактом — Харитонов проиграл Емельяненко в честном бою. После чего между бойцами действительно пробежала чёрная кошка. Когда Фёдор Емельяненко договорился о схватке с Дэном Хендерсоном, Десантник высказался про Последнего Императора в том духе, что тот решил подраться «с мешком». Александр тогда ещё не успел рассориться с братом и жёстко выступил в защиту Фёдора. Харитонов в ответ начал грязно оскорблять Александра — конфликт начался.

За прошедшие годы спортсмены успели наговорить друг другу столько гадостей, и нет никакого смысла их перечислять. Но очередной выпад Харитонова в адрес Емельяненко, пусть и досадно проигравшего, выглядит странно. Да, Александр давно растерял здоровье и навыки, после чего уступил молодому блогеру. Но после истории с Адамом Яндиевым или избиением престарелого Дэнни Уильямса бравому Десантнику лучше бы не тыкать пальцем в других. Конечно, Харитонов сейчас выглядит получше Емельяненко, но и Сергей давно стал скорее поп-персонажем, нежели остался бойцом высочайшего уровня. Увы.