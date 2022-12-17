Карьера Емельяненко похоронена. Александр похож на больного дедушку, а не бойца ММА

Прошедшей ночью состоялся весьма ожидаемый бой российского поп-ММА — знаменитый Александр Емельяненко встретился с молодым и голодным блогером Святославом Коваленко. У Емельяненко имелось невероятное преимущество в опыте, навыках и весе — Коваленко был легче соперника на три десятка килограммов. Но букмекеры считали фаворитом блогера и не ошиблись: брат Последнего Императора сенсационно проиграл раздельным решением судей. Конечно, потом Емельяненко заявил, что у него украли победу, но это просто бравада.

Потому что Александр действительно умудрился проиграть человеку с минимальным опытом смешанных единоборств. До встречи с братом Последнего Императора у Коваленко было лишь около десятка боёв в поп-ММА и опыт, подсмотренный в интернете. А вот Емельяненко мог похвастаться 20-летней карьерой в профессиональном спорте, поединками с легендами спорта и тренировками с Фёдором. Но всё это не спасло Александра от позора: его дважды отправили в нокдаун и едва не забили в партере!

Когда с Емельяненко подобное проворачивал средневес Магомед Исмаилов, это смотрелось ещё терпимо — ведь Лысый хищник настоящий профессионал с большим опытом. Но когда маловесный Коваленко с неуклюжей техникой умудряется своими «мельницами» опрокинуть Александра, это не уже тревожный звоночек, а настоящий пароходный гудок — пора заканчивать карьеру! Серьёзно, ведь Святослав порой даже не докручивал кулак: то ли проблемы с техникой, то ли просто перенервничал от схватки с таким именитым соперником.

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мы не умаляем заслуг Коваленко, он отлично подготовился и сотворил маленькое спортивное чудо. Несмотря на отсутствие большой школы, этот парень здорово дерётся и обладает действительно железным характером. Но Емельяненко даже образца трёхлетней давности вырубил бы Святослава уже на первой минуте боя. Или хотя бы заставил сдаться в результате болевого или удушающего приёма. А тут в концовке у Александра был отличный шанс поработать в партере, но за 30 секунд ветеран так и не вспомнил ничего из школы самбо.

И проблемы у Емельяненко были не только с «мышечной памятью». Брат Последнего Императора двигался настолько неторопливо, будто его снимали замедленной съёмкой. Удары, шаги, уклоны — складывалось ощущение, что Александр находится на открытой тренировке и специально притормаживает, чтобы фотографы успели снять все его движения. Да, пару раз Емельяненко сумел повалить блогера, но с такой разницей в весе это мог бы сделать и обычный кандидат в мастера спорта. А вот если бы на месте Коваленко оказался полноценный профи, Александр лежал бы в нокауте.



Не хочется этого признавать, но, кажется, карьера Александра окончательно похоронена. Поражение от блогера на 30 килограммов легче означает, что Емельяненко будет почти невозможно подобрать достойных соперников — его могут нокаутировать буквально все. В октагоне легендарный спортсмен уже становится похож на больного дедушку, которого избивают молодые и голодные парни. Пусть Александр побережёт своё здоровье и займётся чем-нибудь другим. Тем более что талант шоумена останется с ним навсегда.