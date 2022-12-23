Дерзкий грузин — последний шанс Яна остаться звездой. Нужно втоптать Мераба в канвас

Вряд ли кто будет спорить, что 2022 год откровенно не удался Петру Яну. Сначала российская суперзвезда проиграл в реванше Алджамейну Стерлингу, хотя все ожидали возвращения чемпионского пояса в Россию. А потом Пётр в статусе первого номера рейтинга легчайшего веса сенсационно проиграл Шону О'Мэлли, идущему на 11-й строчке! Да, в обоих поражениях наш соотечественник не без оснований обвинял судей, но и сам Пётр выглядел намного слабее, нежели мы привыкли. И в новом году мы надеемся увидеть новую версию нашего знаменитого соотечественника.

А с кем же ему драться? Хотя репутация Яна оказалась немного подмочена последними поражениями, он всё ещё остаётся желанным соперником для топов дивизиона. Недавно Пётр опубликовал пост в социальных сетях, где предложил подписчикам выбрать ему следующего оппонента. В комментарии немедленно пришёл грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, давно недолюбливающий россиянина: «Дерись со мной, я всегда готов». И это, кстати, отличный вариант для парня из Екатеринбурга! Дане Уайту нужно срочно изучить возможность организации такой схватки.

Тем более что между Яном и Двалишвили есть определённая история вражды. Мераб — лучший друг Стерлинга и не раз вступался за своего американского товарища. Россиянин и грузин часто обменивались колкостями как напрямую, так и в социальных сетях. Однажды Пётр и вовсе пообещал избить всю команду Алджо. Так почему бы не свести парней в октагоне? В рейтинге бойцы тоже находятся рядом, занимая вторую и третью строчку легчайшего дивизиона — турнирное положение буквально обязывает их подраться.



Двалишвили нужен этот бой, чтобы стать полноценной звездой легчайшего веса. Да, грузин идёт на солидной серии побед, но среди его соперников практически не было топовых бойцов. Если Мераб справится с бывшим чемпионом, его акции резко возрастут. Немудрено, что грузин сразу прибежал в комментарии к посту Яна. Тем более что Двалишвили титульный поединок со Стерлингом не особо нужен — Мераб много раз подчёркивал, что не собирается драться со своим лучшим другом.

Необходим поединок с Двалишвили и Петру. Россиянину повезло, что после неудачного боя с О'Мэлли его не отбросили за пределы топ-5, но ещё одной промашки Уайт ему не простит. Яну очень нужна победа, и победа большая — тогда можно будет просить организовать трилогию со Стерлингом. Нет никаких сомнений, что целью Петра остаётся только чемпионский пояс. Если екатеринбуржец пройдёт такого крепкого оппонента, как Двалишвили, его статус суперзвезды снова станет неоспоримым. Лучше всего победить максимально уверенно — так, как Ян умеет.



Конечно, Двалишвили даст Петру тяжелейший поединок. У грузина полный порядок с борьбой, в ударной технике тоже нет заметных пробелов — это очень крепкий парень. Тем более что Стерлинг обязательно даст Мерабу несколько полезных советов. Но Ян, особенно образца своих чемпионских боёв, спортсмен попросту другого класса. Россиянину нужно немного подтянуть партер, освежить свою ударку и подойти к бою без психологического груза за плечами. Тогда одолеть Петра будет попросту невозможно, кто бы ни был его оппонентом.