Пётр Ян «напихал» Дане Уайту! Россиянин уходит из UFC?

Отголоски судейских скандалов турнира UFC 282 не утихают. Откровенное ограбление Магомеда Анкалаева в титульном поединке с Яном Блаховичем возмутило как болельщиков, так и главных звёзд лучшего промоушена мира. Например, в адрес главы организации максимально жёстко высказался знаменитый Пётр Ян: «Эй, UFC и Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» — написал российский боец в социальных сетях, приложив к публикации фото грустного Анкалаева. Неудивительно, что такое написал именно Ян.

Ведь Пётр как никто знает, что такое спорное судейство. В первом бою с Алджамейном Стерлингом россиянина дисквалифицировали по всем правилам, зато реванш с американцем Ян попросту обязан был выигрывать. Но судьи выдали достаточно сомнительное решение, пусть и в чём-то обоснованное. А в недавней схватке с Шоном О'Мэлли нашего соотечественника судьи попросту ограбили! Почти никто не понял, почему победу в результате забрал разукрашенный американец. Тот исход стал для Петра большим разочарованием.

Как раз тогда появились первые слухи о возможном уходе Яна из UFC. О такой возможности рассказал прославленный ветеран Даниэль Кормье, которого сложно заподозрить в создании бессмысленного хайпа. И ведь Пётр действительно мог бы уйти! Такой яркий и харизматичный парень пригодился бы везде, тем более что россиянин остаётся в статусе суперзвезды, даже несмотря на последние неудачи. Ведь в последних боях Ян проигрывал больше не соперникам, а себе и судьям. Мы знаем его настоящий уровень.

Петра вряд ли можно представить в Bellator — там легчайший дивизион слишком слаб для спортсмена такого уровня, да и организация там хуже. А вот в азиатском промоушене ONE Ян будет смотреться идеально. Его бескомпромиссный стиль порадует местных болельщиков, а спортивного уровня с лихвой хватит на годы доминирования. Вдобавок и «поляна» уже подготовлена: друг россиянина Анатолий Малыхин — главная звезда промоушена и любимчик президента. А клуб Tiger Muai Thai — это настоящая кузница кадров для ONE, почему бы не переманить оттуда и Петра?

Может, именно поэтому Ян так смело разговаривает с президентом UFC. Россиянин не боится возможного увольнения или других санкций от мстительного Даны: в случае чего просто поменяет промоушен и будет зарабатывать даже больше, чем сейчас. А может, Пётр уже всё подготовил для ухода, просто пока держит информацию в секрете? Посмотрим, в данной ситуации ничего не исключено. Ну а мы просто пожелаем нашему соотечественнику новых успехов — он этого заслуживает.