Судья — раззява! Как глупая ошибка обнулила бой Тарасова и Регбиста

Отгремели страсти чемпионата мира по футболу в Катаре, который часто подкидывал поводы для недовольства в адрес судей. Но не только там арбитры допускали грубейшие ошибки, которые напрямую оказывали влияние на результат. 16 декабря в Москве состоялся яркий турнир TopDog 18. А главным его событием стал бой между владельцем промоушена Данилом «Регбистом» Алеевым и Артёмом Тарасовым. Фантастическая заруба, которой фанаты ждали три года, оправдала все ожидания. Вот только последовавшие новости дали понять – всё это было напрасно.

Через неделю после боя громыхнуло! Апелляционная комиссия аннулировала результат поединка. Случилось это по причине ошибки судьи-хронометриста. Третий раунд боя был на 10 секунд короче положенного по регламенту времени. Это стало грубым нарушением, что повлекло за собой такое серьёзное решение. А позже стало известно, что апелляцию подал менеджер Артёма Виталий Тарасов. Видимо, блогера слишком сильно зацепило поражение от принципиального соперника. Его команда буквально выискивала повод, чтобы стереть его из статистики.

После такого вердикта Артём выступил с заявлением, в котором раскрыл очень интересные подробности: «Результат нашего боя с Регбистом аннулирован. Думаю, это справедливо, учитывая, как складывался раунд и насколько важными были эти 10 секунд. Отдельно хочу отметить оперативность и профессионализм работы Федерации бокса России, а именно департамента кулачного боя.

Ну и, конечно, мой менеджер Виталий Тарасов. Ты лучший, рад нашему сотрудничеству. Ждём реванша после того, как Регбист выздоровеет! Стало известно, что Регбист сломал обе руки… История не закончена».

Безусловно, арбитр допустил грубейшую ошибку, за что моментально получил заслуженное наказание. Его лицензия была приостановлена, не скоро он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. Но вряд ли это является большим утешением для Регбиста, который честно сделал свою работу. В бою с Тарасовым он отдался настолько, что теперь придётся восстанавливаться от двух переломов! Артём оптимистично смотрит в будущее и ждёт второго поединка с Алеевым по правилам смешанных единоборств. Вот только теперь Данил может отказаться от реванша. Ситуация с апелляцией на действия, на которые Регбист вряд ли мог оказать влияние, может сильно обидеть владельца промоушена.