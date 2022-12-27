Смогут ли Махачев и Павлович побороть Хасбика? Прорыв-2022 в мире бокса и MMA!

Завершается 2022 год, который подарил всем поклонникам смешанных единоборств массу огненных моментов, фантастических боёв и сенсационных результатов. Особенно интересно было смотреть за яркими прорывами. Тернистый путь, который прокладывают некоторые спортсмены и люди из бойцовского мира, стал для них дорогой, полной побед и новых достижений. Мы собрали лучших представителей бокса и MMA, которые по праву занимают место в этой номинации!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: самый прогрессирующий боксёр или боец MMA в 2022 году 1 место Сергей Павлович — фантастическая кувалда Павлович после 2019 года взял солидную паузу и не выступал в UFC. А его возвращение в лучший промоушен планеты получился невероятным. За 2022-й боец успел провести три поединка. Техническими нокаутами Сергей разбил россиянина Шамиля Абдурахимова и американца Деррика Льюиса, прямым – усыпил Тая Туивасу. А два «Выступления вечера» стали главным признанием того, что Павлович побеждает ещё и красиво. Прямо сейчас россиянин считается будущим тяжёлого веса, ему пророчат скорый титульный поединок. 2 место Ислам Махачев — долгожданный чемпионский пояс Махачев дебютировал в UFC в далёком 2015 году. Он успел провести 11 профессиональных поединков под эгидой промоушена. Но именно 2022-й стал для него настоящим прорывом. В феврале Ислам в блестящем стиле разбил американца Бобби Грина техническим нокаутом, после чего получил возможность провести титульный бой. А в октябре Махачев играючи расправился с Чарльзом Оливейрой, засабмитив его ручным треугольником во втором раунде. Теперь новоиспечённый обладатель пояса идёт за новой жертвой – в феврале 2023 года его ждёт битва с Александром Волкановски. 3 место Тимофей Цзю — новый вызов Тим в свои 28 лет обладает колоссальным опытом. Но именно 2022-й стал для него переломным. Спортсмена начали упрекать, что он сражается с соперниками низкого уровня. И 26 марта на чужой территории Цзю выступил против Террелла Гуше. Тим отлетел в нокдаун уже в первом раунде, но продемонстрировал характер и вновь доказал всем, что готов к серьёзнейшим вызовам. И Цзю его получил. В январе 2023 года его ждёт бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF (третья защита Чарло) и WBO в первом среднем весе с американцем Джермеллом Чарло! 4 место Шавкат Рахмонов — ярчайший боец Рахмонов – непобеждённый боец, который фантастическим образом ворвался в UFC. Сначала он дважды задосрочил своих соперников. А в 2022 году получилось выдать два «Выступления вечера». В феврале Шавкат нокаутировал Карлстона Харриса уже в первом раунде. А в июне удалось поймать на «гильотину» Нила Магни. Казахстанский боец успел добраться до 10-й позиции в рейтинге полусреднего веса UFC. Он доказал всем, что заслуживает более статусных поединков в ближайшей перспективе. 5 место Алекс Перейра — страшный сон Адесаньи Бразилец ворвался в UFC летом прошлого года. И не называть прорывом то, что произошло с ним в 2022-м – настоящее преступление. Сначала в прямой нокаут от рук Перейры улетел американец Шон Стрикленд. И довольно неожиданно Алекс получил титульный поединок. Соперником стал Исраэль Адесанья, с которым бразилец дважды бился на юношеском уровне и неизменно побеждал. Перейра на протяжении всего боя терпел, а в заключительном раунде выдал яркий нокаут и стал чемпионом UFC в среднем весе. Весь путь Алекса до пояса длился чуть больше года. 6 место Хамзат Чимаев — феноменальное возвращение В 2021 году непобеждённый шведский боец чеченского происхождения расстроил всех своих поклонников новостью о завершении карьеры. Правда, вернулся ещё до конца года. А в 2022-м Борз показал всем, что готов вернуться в большую игру и получить заветный титульный поединок. Сначала он выдал бой вечера и разбил бразильца Гилберта Бёрнса в апреле, а затем за две минуты разобрался с американцем Кевином Холландом в декабре. Чимаев уже стучится в топы и активно пытается выбить себе поединок с Алексом Перейрой – новым чемпионом UFC в среднем весе. 7 место Рауль Росас — самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас навсегда вписал своё имя в историю. На старте 2022 года он выступал в UWC Mexico и лишь мечтал о лучшем промоушене планеты. А в сентябре боец победил Мандо Гутьерреса на Dana White's Contender Series 2022 и получил заветный контракт. В свои 18 лет Росас уже успел дебютировать в UFC. Он выступил на турнире UFC 282 и потратил меньше раунда на то, чтобы засабмитить Джея Перрина. Видимо, с таким темпом Рауля ждёт прекрасное будущее. 8 место Белал Мухаммад — всё ближе к поясу UFC Мухаммад выступает в UFC с 2016 года. Но именно 2022-й существенно приблизил его к титулу. Боец выдал два очень ярких поединка. В апреле соперником был бразилец Висенте Луке, причём бой стал главным на турнире. Белал победил единогласным решением судей. В октябре американец получил свой шанс на UFC 280, где ему противостоял соотечественник Шон Брэйди. И теперь Мухаммад победил намного убедительнее – техническим нокаутом во втором раунде. Белал добился невероятного прогресса и забрался на четвёртое место в рейтинге полусреднего веса. 9 место Шон О’Мэлли — из грязи в князи за счёт Петра Яна Яркий американец не лучшим образом проводил 2022 год. Его поединок против бразильца Педру Муньоса был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Соперник попросту не смог продолжить бой. В итоге О’Мэлли занимал лишь 11-е место в рейтинге легчайшего веса и особенных притязаний на титул не имел. Но затем боец получил поединок с россиянином Петром Яном, и случилось настоящее чудо. Фантастический апсет и победа Шона подняли его на первое место в рейтинге. А если учесть, что поединок носил статус претендентского, совсем скоро О’Мэлли может получить титульник. 10 место Ксандер Зайас — будущее мирового бокса Глядя на этого парня, сложно поверить, что ему всего лишь 20 лет! Пуэрториканец за 2022 год успел провести три поединка. Бои против Куинси Лавалле и Алексиса Саласара он забрал единогласным решением. Но самым важным получился поединок против Элиаса Эспадаса. Технический нокаут в пятом раунде принёс Зайасу широкую известность. Прямо сейчас Ксандер идёт на статистике в 15 побед в профессиональных поединках. Видимо, именно за Зайасом будущее бокса. 11 место Арсланбек Махмудов — настоящий лев Махмудов за 2022 год вышел на качественно новый уровень. Он провёл два важнейших поединка, которые ознаменовали прорыв в карьере. Сначала его жертвой стал поляк Мариуш Вах, которого россиянин отправил в нокаут в шестом раунде. Затем от рук Арсланбека пострадал француз Карлос Такам, которого он победил единогласным решением. А 16 декабря Махмудов уже в первом раунде разбил немца Михаэля Валлиша. Россиянин спокойно защищает свои пояса и движется к новым целям. Видимо, совсем скоро он окажется в элите мирового бокса. 12 место Мухаммад Мокаев — яркий дебют в UFC Для россиянина 2022 год стал одним из самых важных в жизни. В марте он дебютировал в UFC – лучшем промоушене на планете. В соперниках оказался Коди Дёрден, которого Мухаммад поймал в «гильотину» за 58 секунд. Дана Уайт наградил молодого бойца бонусом за выступление вечера. Следующей жертвой стал Чарльз Джонсон, которого Мокаев одолел единогласным решением судей. А в октябре россиянин получил право выступить на грандиозном турнире UFC 280, где он заставил сдаться Малкольма Гордона. 13 место Хасбик — маленькая звезда планетарного масштаба Кто-то может задаться вопросом: «А что в таком рейтинге делает маленький блогер»? Всё просто! Дело не в миллионах поклонников по всему миру. Поездка в Аргентину продемонстрировала, что малыша обожают в любой точке планеты. Хасбуллу обожают и профессиональные бойцы, а также промоутеры. Его приглашают на самые яркие события, наделяя статусом VIP-гостя. И даже это не является главной причиной его невероятного прорыва. В 2022 году Хасбик подписал контракт с UFC. Настолько маленький россиянин поразил президента лиги Дану Уайта. Пока соглашение предполагает исключительно медийное сотрудничество. Но, может, когда-нибудь Хасбулла всё-таки проведёт свой бой в лучшем промоушене на планете! 14 место Пэдди Пимблетт — наследник Конора Макгрегора Британец называет себя наследником яркого ирландца Конора Макгрегора. Пока он подтверждает этот статус больше именно за клеткой. Огненный трэш-ток – козырь Пимблетта. Да и статистика в UFC 4-0 смотрится очень прилично. По ходу 2022 года Пэдди успел провести три поединка. В марте он задушил мексиканца Родриго Варгаса, в июле – американца Джордана Ливитта. И каждый раз боец получал бонус за «Выступление вечера». В декабре единогласным решением судей Пимблетт одолел американца Джареда Гордона. Видимо, на британца в UFC готовы сделать очень серьёзную ставку. 15 место Джаред Андерсон — невероятный нокаутёр Андерсон продолжает поражать. В 23 года его статистика в 13 побед при нуле поражений выглядит превосходно. Но больше всего удивляет не безупречная статистка. Боксёр все 13 побед забирал нокаутом! В 2022-м его испытывали Мильян Ровчанин и Джерри Форрест. Серба американец играючи разбил во втором раунде. Это дало повод позволить ему выступить в титульном поединке. Но и он превратился в настоящее избиение. Уже во втором раунде Джаред отправил соотечественника в нокаут и завоевал вакантный титул WBO International в тяжёлом весе.

В этот рейтинг попали не все бойцы и боксёры, чей путь в 2022 году напоминал грандиозный прорыв. Делитесь в комментариях мнением о том, кого не хватает в списке.