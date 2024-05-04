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Рекордсмен UFC по количеству досрочных побед в весе до 77 кг объявил о завершении карьеры

Рекордсмен UFC по количеству досрочных побед в весе до 77 кг объявил о завершении карьеры
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43-летний ветеран смешанных единоборств американец Мэтт Браун официально объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я больше не буду биться, выхожу из игры. Это объявление о завершении карьеры. Теперь моя жизнь будет посвящена помощи другим. Я буду тренировать молодых парней и строить свой бизнес, который будет помогать обществу, да и миру в целом.

Спасибо Дане и UFC за то, что предоставляли мне площадку для самовыражения и укрепления своего бренда, но пришло время двигаться дальше, к чему-то большему и лучшему», — написал Браун в своих социальных сетях.

Мэтт Браун является рекордсменом UFC по количеству побед нокаутами в полусреднем весе. На его счету таких побед 12. В рейтинге UFC без учёта весовых категорий он занимает вторую позицию по этому же показателю. В UFC он выступал с 2008 по 2024 год.

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