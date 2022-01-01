Хасбика сдуло, «за пацанов держите» в АСА и чудеса перевода. Самые смешные моменты года!

2022 год получился богатым на интереснейшие события, яркие турниры и невероятные схватки бойцов. При этом запоминающимся он вышел и по причине того, что было много комичных и смешных моментов, которые поднимали людям настроение. Не обошлось и без откровенных фейлов, которые также навсегда остались частью истории. Вспоминаем самые забавные ситуации и вместе смеёмся над ними!

«Вы нас за пацанов держите?»

22 июля на турнире ACA 141 состоялся поединок Али Багова и Рашида Магомедова. Он мог получиться проходным, но в дело вмешался сам владелец лиги Майрбек Хасиев. Ни ему, ни зрителям не понравилось, что по ходу боя соперники вели себя слишком пассивно. Рефери несколько раз пытался призвать бойцов к активным действиям, но они упорно не хотели менять ситуацию в октагоне.

В итоге в клетку ворвался Хасиев, который выдал огненный спич: «Всё! Прекращаем! Лига АСА – это не детский сад. Это серьёзная лига. Кто бы что ни болтал, но АСА – это вторая лига мира. Теперь мы вам показываем, какая мы лига! Всё! Дисквалификация! У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы что, здесь нас за пацанов всех держите? Так, все свободны».

Примечательно, что на это отреагировал даже сам владелец UFC Дана Уайт! Он выразил глубочайший респект Хасиеву: «Это, чёрт возьми, отлично! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто отлично! Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA».

Права на видео принадлежат ACA. Посмотреть запись момента можно на YouTube-канале ACA MMA.

Сол Д’Амато снова всех подставил

Сол Д’Амато – один из самых скандальных судей в UFC. Он часто попадает в спорные ситуации, которые не укладываются в голове. В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) рубились Каролина Ковалькевич и Сильвана Гомес Хуарес. Бой прошёл всю дистанцию, после чего девушки спокойно отправились ждать судейского решения. А дальше рефери Сол Д’Амато устроил настоящий цирк.

Прямо перед объявлением победительницы Сол ворвался в клетку, схватил судейские записки и начал судорожно исправлять свои оценки. Сдержать смех не смогли даже сами девушки, которые сначала нервничали перед объявлением решения. Они улыбались и пытались заглянуть ему через плечо, чтобы заранее узнать имя победительницы. В итоге Д’Амато выставил оценки в пользу Ковалькевич.

А чуть позже появились судейские записки. И там два остальных рефери отдали победу Ковалькевич. Получается, что лихорадочные попытки Д’Амато внести правки вообще никак не повлияли на итоговый вердикт. Они лишь сделали раздельное решение о победе Каролины единогласным. Цирк, да и только!

Сол Д’Амато — один из самых скандальных судей в UFC Фото: youtube.com

После боя Павловича переводчик отжёг!

В марте наш богатырь Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Он вырубил соперника уже в первом раунде. А после этого всё внимание на себя стянул переводчик Сергея, который начал переводить что-то совершенно странное: «Поздравляем тебя, и ты все, нукат делаешь каждый раз?»

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть запись момента можно на YouTube-канале UFC – Ultimate Fighting Championship.

Павлович не понял первую попытку переводчика и решил уточнить, что тот имеет в виду. Ответ удивил ещё сильнее: «Как Нокат сделать у тебя, каждый раз хочешь так делать?»

Сергей решил импровизировать и в первую очередь поблагодарил всех зрителей. А дальше ответил на поставленный ведущим вопрос. Видимо, помогла логика, которая и позволила справиться с задачей даже без переводчика. Но без этого парня на арене совершенно точно не было бы так весело!

Сам Павлович позже признался, что подумал о скрытых камерах и настоящем розыгрыше: «Что это было? Сам не знаю! Для меня это тоже открытый вопрос. Я потом, когда пересматривал, подумал, что там скрытая камера, как раньше было в одной ТВ-программе».

Хасбик против вертолёта

28 октября в Бахрейне состоялся турнир Brave CF 65. Всех бойцов затмил российский блогер Хасбик. Он прибыл в качестве VIP-гостя по личному приглашению принца Шейха Халида. И с первых же минут его начали поджидать серьёзные трудности. Маленький блогер прилетел на личном вертолёте с надписью «Police», который приземлился в центре огромного футбольного поля. Хасбик эффектно появился в кадре. Но стоило пилоту вновь запустить лопасти, как Хасбулла был вынужден ретироваться. Его чуть не сбило с ног порывом воздуха.

На самом турнире приключения Хасбика продолжились. Ливанский боец Ахмед Лаббан одержал победу над Карлом Бутом, а затем неожиданно принял решение вызвать на поединок маленького блогера. Но тот нашёл на это шикарный ответ. Сначала Хасбик предложил Ахмеду самостоятельно спуститься в зрительный зал и подойти к нему и его друзьям. А затем Лаббан и вовсе увидел от блогера неприличный жест. Правда, все это восприняли по-доброму, в серьёзный конфликт это не переросло.

Переобувочная от Блаховича

Недавний чемпионский бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем обернулся судейским скандалом. Только рефери не увидели итоговой победы россиянина, решив вынести ничейный вердикт. Это вызвало серьёзнейший резонанс у общественности. Но интереснее то, что за месяц поляк из благородного бойца превратился в настоящего клоуна.

«Считаю, что пояс должны были отдать Анкалаеву», — сказал Блахович после боя, прервав интервью соперника. В тот момент многие начали восхищаться Яном, который открыто заявил о несогласии с решением. Его называли справедливым и благородным. Но уже на следующий день поляк решил «переобуться»: «Позвольте мне кое-что сказать. Во-первых, честно говоря, я не думаю, что бой был ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и не чувствую, что проиграл. Ничья была справедливым результатом. Конечный итог – один парень плакал и говорил о своих предполагаемых травмах, другой показал, что честь до сих пор остаётся в силе в этом спорте. Я рад, что фанаты видят и ценят это».

Бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем обернулся судейским скандалом Фото: Getty Images

Возмущению публики не было предела. Но на этом Блахович решил не останавливаться. И последним заявлением он окончательно удивил с негативной стороны: «Я смотрел этот бой пару раз и выслушал много мнений о нём. Да, после поединка я сказал, что пояс следует отдать Анкалаеву. Но я сказал это только потому, что я застрял в пятом раунде. Я думал только о нём, совершенно забыв об остальной части боя. Джо Роган, когда он вышел в октагон, сказал, что я проиграл бой. Но он ошибается. Все, кто думает, что я проиграл бой, смотрят только последний раунд. Как по мне, ничья — справедливое решение. А если серьёзно, думаю, что я был ближе к победе, чем Анкалаев. Ещё один удар, и всё было бы кончено техническим нокаутом. Кроме того, если бы я защищался от его тейкдаунов в пятом раунде, бой был бы моим. В общем, ничья для меня справедлива».

Таким получился 2022 год. Ярким, грандиозным, богатым на комичные моменты. Мы перечислили далеко не все забавные ситуации. А что смешного и нелепого в мире смешанных единоборств запомнилось за прошедший год вам?