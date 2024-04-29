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Царукян ответил на вопрос, что сложнее: готовиться к бою с Оливейрой или быть разнорабочим

Царукян ответил на вопрос, что сложнее: готовиться к бою с Оливейрой или быть разнорабочим
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Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян высказался о трудностях работы разнорабочим.

«Я готов целый год готовиться к бою с Оливейрой, но даже месяц не хотел бы быть разнорабочим. Сейчас я понимаю, какой тяжёлый труд у людей, которые работают на стройках. Нет хорошей еды, нет больших денег, целый день пашешь, грязный, а тобой ещё и постоянно командуют. И ответственность большая. Неблагодарная и тяжелейшая работа», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

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