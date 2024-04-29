Российский боксёр Мирошниченко рассказал о работе под руководством тренера Канело

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко высказался по поводу работы под руководством тренера Чепо Рейносо.

«Эдди Рейносо — мой менеджер, помогает мне выстраивать карьеру. Я тренируюсь у его отца Чепо Рейносо, легенды мексиканского бокса. Именно этот человек сделал такого боксёра, как Сауль Альварес. Конечно, тренировки могут отличаться от тренировок в России. Но на самом деле тренировки в Мексике напоминают мне тренировки с первым тренером», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.