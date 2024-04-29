Царукян: я хотел бы подраться с Макгрегором

Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал о своём желании подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если не Чарльз Оливейра и Ислам Махачев, то хотел бы подраться с Макгрегором. Наш бой возможен. Если сейчас Конор победит Майкла Чендлера, а я выиграю титул, может быть такое, что мы подерёмся.

Мне же надо делать имя, и я сделаю его на Макгрегоре. Для медийности бой с Конором очень хорош. Хабиб Нурмагомедов же сделал себе имя на нём», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.