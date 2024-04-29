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Мирошниченко: в боксе лучшие не дерутся с лучшими, но это закулисные игры промоутеров

Мирошниченко: в боксе лучшие не дерутся с лучшими, но это закулисные игры промоутеров
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Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко высказался по поводу системы, по которой устраиваются поединки в профессиональном боксе.

«Да, в боксе есть проблема «чистого рекорда», лучшие не дерутся с лучшими. Но это не проблема боксёров. Чаще всего это закулисные игры промоутеров, телеканалов. Винить боксёров тут не нужно. Каждый хочет стать лучшим, стать чемпионом и доказать, что он лучше всех. У меня нет мыслей по поводу «нолика» в рекорде. Просто хочу доказать, что ничем не хуже тех ребят, которые в топах. Хочу их побеждать», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.

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