Царукян рассказал, как он относится к поединкам с соотечественниками

Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян высказался о своём отношении к боям против соотечественников.

«Морально тяжело драться с соотечественником? Нет, вообще нет. Морально тяжело драться с близким другом или родственником. До остальных — вообще без разницы. Павлович и Волков тренировались вместе, хорошо знают друг друга, дружат. А мы с Исламом просто оба из России. У нас есть история противостояния. Проверим, кто из нас окажется лучше на этот раз», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.