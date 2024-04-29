Махачев: у меня есть ключ к лёгкому бою с Порье

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым он проведёт на турнире UFC 302.

«Его слабое место – борьба и грэпплинг. Так что у меня есть ключ к лёгкому бою. Думаю, что если буду следовать плану, то легко смогу победить его.

Наш с Хабибом стиль – худший для Дастина. Люди, которые могут перевести Порье в партер и удержать его там, всегда создают ему проблемы», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, в последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою одолел Бенуа Сен-Дени.