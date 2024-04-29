Никита Мирошниченко: спарринги с Канело дали большую уверенность в себе

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко рассказал о том, что ему дали спарринги с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я проводил с Канело два спарринга по пять раундов. Это было в конце 2020 года перед его заходом на весовую категорию 76,2 кг. Если говорить о тех спаррингах, то они мне дали большую уверенность в себе, я увидел свой уровень. И я благодарен за такую возможность», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.