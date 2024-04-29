Махачев: моя мечта — второй титул в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своём желании стать двойным чемпионом американского промоушена.

«Моя мечта — второй титул в UFC. Хочу стать чемпионом в полусреднем весе. Не знаю, кто будет моим соперником, но сейчас там правит Леон Эдвардс», — приводит слова Махачева TMZ.

Напомним, в последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Ранее Махачев высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым он проведёт на турнире UFC 302.