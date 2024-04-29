Никита Мирошниченко назвал соперника, с которым хотел бы провести бой

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко рассказал о том, с кем бы он хотел бы провести поединок.

«Хочется заслужить своим боксом провести поединки с лучшими в своей весовой категории. Например, в 66,7 кг я бы хотел провести бой с Конором Бенном из Англии. Не знаю почему, но хотел бы его победить. Хороший боксёр, топовый атлет, но не вижу, что он может быть лучшим. Для меня это была бы хорошая ступень, хорошее заявление, если выиграю у такого боксёра», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.