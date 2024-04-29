Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал, на что он потратил свой первый крупный гонорар, заработанный в ММА.

«В своём первом поединке я заработал 25 тысяч рублей. Это были неплохие деньги для меня, мне тогда ещё 18 лет не было. На 25 тысяч можно было прожить месяца два, учитывая мои расходы по тем временам. Я жил в Хабаровске, ничего глобального купить не мог. Потратил на себя: куда-то пошёл, где-то погулял. Где мне в 17 лет такие деньги тратить?

Свой первый более-менее крупный гонорар, который я заработал в ММА, вложил в часы. Очень люблю часы, а тогда получил 7 или 6 тысяч долларов за бой. Вот и сразу же приобрёл себе Ulysse Nardin, но конкретную модель уже не помню. Ещё пришлось позвонить отцу, попросил у него 2 тысячи долларов, чтобы хватило. Наверное, это была самая непонятная покупка, такие часы можно было бы и не покупать», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».