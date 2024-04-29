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«Я каждый раз устраиваю шоу». Гуськов рассчитывает получить титульный бой в UFC

«Я каждый раз устраиваю шоу». Гуськов рассчитывает получить титульный бой в UFC
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Представитель Узбекистана Богдан Гуськов рассчитывает получить титульный поединок в UFC после победы в поединке с американцем Райаном Спэнном.

«Я думаю, что, возможно, руководство UFC даст мне титульный шанс. Это была бы большая возможность для меня. Со своей стороны я делаю всё возможное. Я каждый раз устраиваю шоу», — приводит слова Гуськова MMA Junkie.

Бой завершился победой Гуськова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Отметим, что для Гуськова этот бой стал третьим в рамках UFC. Ранее в промоушене он одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Спэнн, в свою очередь, потерпел 10-е поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 21 победа. В UFC для американца это поражение стало третьим подряд.

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