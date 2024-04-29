Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

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Сборная России по боксу стала победителем медального зачёта чемпионата Европы, который состоялся в Белграде (Сербия).

На счету российской сборной 11 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медали. Второе место у сербов, третьими стали турки.

Золото (мужчины):

Эдмонд Худоян, в категории до 48 кг;

Дмитрий Двали, в категории до 54 кг;

Эдуард Саввин, в категории до 57 кг;

Всеволод Шумков, в категории до 60 кг;

Габил Мамедов, в категории до 63,5 кг (соперник снялся из-за травмы);

Тархан Идигов, в категории до 67 кг;

Шарабутдин Атаев, в категории до 86 кг;

Муслим Гаджимагомедов, в категории до 92 кг (соперник снялся из-за травмы).

Серебро (мужчины):

Джамбулат Бижамов, в категории до 75 кг.

Золото (женщины):

Юлия Чумгалакова, весовая категория до 48 кг;

Дарима Сандакова, весовая категория до 70 кг;

Елена Гапешина, весовая категория до 81 кг.

Серебро (женщины):

Анастасия Кооль, весовая категория до 52 кг;

Дарья Абрамова, весовая категория до 57 кг;

Нуне Асатрян, весовая категория до 60 кг;

Елена Бабичева, весовая категория до 63 кг;

Альбина Молдажанова, весовая категория до 66 кг;

Анастасия Шамонова, весовая категория до 75 кг;

Кристина Ткачёва, весовая категория свыше 81 кг.