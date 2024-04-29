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Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт чемпионата Европы
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Сборная России по боксу стала победителем медального зачёта чемпионата Европы, который состоялся в Белграде (Сербия).

На счету российской сборной 11 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медали. Второе место у сербов, третьими стали турки.

Золото (мужчины):
Эдмонд Худоян, в категории до 48 кг;
Дмитрий Двали, в категории до 54 кг;
Эдуард Саввин, в категории до 57 кг;
Всеволод Шумков, в категории до 60 кг;
Габил Мамедов, в категории до 63,5 кг (соперник снялся из-за травмы);
Тархан Идигов, в категории до 67 кг;
Шарабутдин Атаев, в категории до 86 кг;
Муслим Гаджимагомедов, в категории до 92 кг (соперник снялся из-за травмы).

Серебро (мужчины):
Джамбулат Бижамов, в категории до 75 кг.

Золото (женщины):
Юлия Чумгалакова, весовая категория до 48 кг;
Дарима Сандакова, весовая категория до 70 кг;
Елена Гапешина, весовая категория до 81 кг.

Серебро (женщины):
Анастасия Кооль, весовая категория до 52 кг;
Дарья Абрамова, весовая категория до 57 кг;
Нуне Асатрян, весовая категория до 60 кг;
Елена Бабичева, весовая категория до 63 кг;
Альбина Молдажанова, весовая категория до 66 кг;
Анастасия Шамонова, весовая категория до 75 кг;
Кристина Ткачёва, весовая категория свыше 81 кг.

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