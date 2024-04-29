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Арман Царукян рассказал, как можно победить в бою с Исламом Махачевым

Арман Царукян рассказал, как можно победить в бою с Исламом Махачевым
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Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян ответил на вопрос о том, как можно победить в поединке с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Надо выходить и драться, перебивать его на стойке. Нужно поставить правильный гейм-план и победить его. Вот и всё.

Есть ли шанс переиграть Махачева в борьбе? Уже пробовал. Я пытался перевести его, тратил на это много сил, хотя в стойке я был гораздо лучше. Смысла в этом нет. Лучше ничего не придумывать, пытаться его перебить в стойке. Конечно, нужно показывать, что ты будешь проходить в ноги. Но даже если ты это сделаешь, лучше его отпустить, чтобы не терять силы», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

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