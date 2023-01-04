«Никого не бей, если не хочешь получить в ответ!» Бойцовский мир вступился за Дану Уайта

2023 год начался для президента UFC Даны Уайта с настоящего кошмара. Праздничная ночь и алкоголь привели к тому, что функционер подрался со своей женой. И первые дни стали для Даны серьёзнейшим испытанием. Он подвергся информационной атаке и хейту. А 4 января Forbes сообщил, что стоимость акции Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, упала более чем на 5% — до $ 21,53. Удары по Уайту идут со всех сторон.

А ведь самой первой на нападки в сторону Даны отреагировала пострадавшая – его жена Энн. И она попыталась защитить супруга в глазах общественности: «Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей».

Видимо, Энн признала, что также виновата в случившейся ситуации. Причём по видео видно, что жена выступила в роли инициатора рукоприкладства. Именно она нанесла увесистую пощёчину первой, что заставило подвыпившего Уайта потерять контроль над собой.

Бойцовский мир не стал осуждать поведение Даны. А некоторые его представители даже вступились за Уайта. Особенно яркий спич выдал Джамал Хилл: «Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, не бей никого. Они разобрались в своих отношениях, поэтому не лезьте в их дела, будто вы все идеальные. Смешно, что я просто говорю держать руки при себе, а вы преподносите всё так, будто я оправдываю избиение женщин! Это безумие, что женщины просто хотят иметь возможность нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем отвечать».

Были и те, кто попытался перевести ситуацию в шутку. Например, так поступил Оскар де ла Хойя: «Мой хороший друг Дана Уайт настолько жаден, что решил украсть бойцовский гонорар своей новой лиги Power Slap, получив приз бойца вечера в поединке со своей собственной женой. Эти бостонские инструкторы по аэробике – настоящие крутые парни».



Очевидно, что конфликт Даны Уайта и его жены Энн уже исчерпан. И все бойцы пытаются призвать людей к тому, чтобы они не пытались лезть в эту историю. Президент UFC уже достаточно наказан. Он получил огромные репутационные потери, акции компании стремительно начали падать. И это далеко не конец всех злоключений. А ведь главное, что семейство Уайтов быстро погасило конфликт и признало ошибки.