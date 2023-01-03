«Мы были пьяны». Президент UFC слишком хорошо отметил Новый год — и надавал пощёчин жене!

Знаменитого Дану Уайта точно нельзя назвать спокойным и тихим парнем. Президент UFC никогда не лезет за словом в карман и регулярно попадает в сомнительные ситуации, справедливо становясь мишенью для критики. Но в этот раз Уайт оказался в центре настолько неприятного и громкого скандала, что откровенно ему не позавидуешь. Причём функционер умудрился оскандалиться во время банального празднования Нового года. Как это часто бывает, к беде привело невоздержанное употребление алкогольных напитков.

Дана вместе со своей женой Энн находился в VIP-зоне одного из ночных клубов. Супруги были откровенно «под градусом»: сначала они просто громко ругались, привлекая внимание окружающих, а потом и вовсе пошли в рукопашную. Миссис Уайт пошла в атаку первой — и дала мужу хлёсткую пощёчину. Президент UFC тоже не стал стесняться и ударил женщину по щеке сразу дважды. Конфликт развивался бы и дальше, но находящиеся вокруг друзья быстро растащили конфликтующую «ячейку общества». К сожалению для Даны, всё происходящее попало на видео — скандал стал достоянием прессы.

Уайт сразу попал под огонь жёсткой критики — абсолютно справедливо. Бить женщину, даже напавшую на тебя первой, – это моветон. Дана весит больше своей жены минимум на 40 килограммов, неужели он не нашёл бы другого способа успокоить супругу, помимо распускания рук? Хорошо ещё, что рядом оказались люди, не позволившие драке набрать обороты. Иначе Энн могла бы не избежать травм — Уайт мужчина спортивный и сильный. Хотя с женщины вины тоже никто не снимает, она действительно бросилась на мужа первой.



Но Дана не был бы самим собой, если бы не сумел максимально сгладить ситуацию. Президент UFC не стал закрываться от журналистов и принёс публичные извинения: «Я один из парней, которые говорят, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущён. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет своё мнение по этому поводу — и мнение людей будет правильным, особенно в моём случае. Никогда не поднимайте руку на женщину».

Жена влиятельного функционера тоже выступила с весьма правильным заявлением: «Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей».

В общем, можно констатировать, что конфликт исчерпан — как минимум в публичном поле. Мы не знаем, что происходит в семье Уайта на самом деле и не планируем туда лезть. Дана повёл себя недостойно, осознал это и даже публично признал, что делает ему честь. Энн тоже не пыталась оправдываться и даже помогла мужу снять часть публичного давления — как и подобает умной супруге. Семейство Уайтов отреагировало на скандал максимально грамотно и сумело минимизировать его последствия. Но лучше больше не допускать подобных ошибок.