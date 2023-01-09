Фьюри и Усик замахнулись на Триллер в Маниле! Это надувательство – им нужны лишь деньги

Один из самых ожидаемых боксёрских поединков 2023 года – битва Александра Усика и Тайсона Фьюри. Они долго избегали друг друга, но время для их боя настало. Переговоры между сторонами относительно организации предстоящего боя идут полным ходом. А промоутер британца Фрэнк Уоррен решил приоткрыть завесу тайны над подробностями «торгов». И стоит отметить, что они действительно заслуживают внимания.

«Мы отправили им черновой контракт. Вот где мы сейчас находимся. И с этим необходимо разобраться очень быстро, потому что время работает против нас», – поведал Уоррен. И дело тут не только и не столько в опасениях, что украинец «сольётся» с этой темы. И не в спорте, кстати. Дело в том, что сторона британца настроена провести в 2023 году два поединка между суперзвёздами тяжёлого веса. И чтобы суметь уложиться в осенний слот, когда и планируется реванш, первый поединок должен состояться в марте.

«Где состоится бой? Там, где будет больше денег», — не скрывает Уоррен. И его можно понять. Команда Тайсона имеет железные гарантии, что на «Уэмбли» будет аншлаг, а сам Фьюри как домашняя звезда получит максимальный из возможных гонораров. «Для нас всё изменится, если поединок будет проводиться за пределами Великобритании. Многие, в том числе и я, считают, что бой должен пройти на «Уэмбли». Но Мохаммед Али и Джордж Форман поехали драться в Заир, потом был Триллер в Маниле, были большие бои на Ямайке. Они пошли туда, где были деньги, и эти ребята сделают то же самое», – разложил всё по полочкам Фрэнк.

И указал на главную болевую точку этого противостояния. Никто не скрывает, что каждый из боксёров ввязывается в это лишь потому, что рассчитывает урвать жирный чек. Главное подтверждение заключается в том, что команда Фьюри готова пожертвовать британскими фанатами и возможностью провести поединок на родине ради лишних нулей в контракте.

Место проведения первого поединка ещё не определено, а Уоррен уже сглаживает гнев фанатов, уверяя, что реванш будет железно на «Уэмбли». А пока… Пока есть отличный шанс сорвать кассу в ОАЭ (самое вероятное место проведения поединка), а затем порадовать британскую публику. Есть тут и ещё одна хитрость со стороны команды Фьюри. Если Тайсон проиграет в первом бою на «Уэмбли», в реванше, который в любом случае готовы выкупить шейхи, гонорар британца будет кратно ниже, чем рассчитывает его команда. Ничего личного, просто бизнес.

И опытный промоутер прекрасно понимает, что потенциальный реванш, даже после провала Тайсона может привлечь к себе ещё более серьёзный интерес. Особенно если Фьюри проиграет и поедет на родину только с одним желанием – отомстить Усику за поражение в главном поединке года, а может быть, даже десятилетия.

Усик и Фьюри действительно способны замахнуться на величие Триллера в Маниле. Если у них осталось хотя бы немного духа авантюризма и уважения к боксу и фанатам. Если алчность их команд останется за канатами ринга, а внутри будет бой профессионалов, которые, кроме бабла, уважают также фанатов и собственное наследие.