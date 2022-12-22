Усик против Фьюри. Мы ждали этот бой 20 лет!

В боксе всегда было непросто с определением лучшего бойца в мире. В смешанных единоборствах всё значительно проще: UFC — главный промоушен, и его чемпионы автоматически считаются лучшими на планете, пусть и с некоторыми оговорками. А вот боксёрских организаций, раздающих престижные пояса, сразу несколько, и невозможно кому-то отдать предпочтение. Единственный выход для боксёра, который намерен стать абсолютным чемпионом мира — объединение всех главных титулов. Но в силу множества организационных причин сделать это не так просто.

Например, в супертяжёлом весе абсолютного чемпиона не было больше 20 лет! Последним такое звание носил прославленный Леннокс Льюис, но тогда для статуса «абсолюта» нужно было собирать меньше поясов, чем теперь — в 2007 году Всемирная боксёрская организация получила признание, и теперь нельзя считаться абсолютным чемпионом, если у тебя нет ещё и пояса WBO. Братья Кличко, Рой Джонс, Хасим Рахман, Дэвид Хэй — эти парни даже не думали про объединение всех титулов, несмотря на свои громадные достижения. Но теперь — время пришло.

Сейчас главные пояса супертяжёлого веса удерживают всего два человека — украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Точнее, почти все титулы находятся в руках уроженца Крыма, а Цыганский король владеет лишь поясом WBC. И в какой-то момент казалось, что Александр и Тайсон в ринге не встретятся никогда, несмотря на весь трэш-ток со стороны Цыгана. Потому что Усик ссылался на травмы, а Фьюри «заканчивал» карьеру и метелил откровенных мешков ради удовольствия. Но великие боксёры всё-таки проведут бой за звание абсолютного чемпиона!

«Бойцы дали согласие на то, чтобы подраться друг с другом. С этим покончено. Другой вопрос: где состоится бой. Мы получили пару предложений от Ближнего Востока. Мы также могли бы организовать этот мегафайт на стадионе «Уэмбли». Мы решим это в ближайшие недели. Где бы ни состоялся бой, это будет огромное событие», – рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing Social знаменитый промоутер Боб Арум, которому точно можно верить.

Информацию подтвердил и Александр Красюк, представляющий интересы Усика. Весь вопрос теперь в том, где состоится супербой: «Да мы, собственно, почти договорились. У нас сейчас самый большой вопрос в том, где проводить поединок. Основная работа направлена именно на это – будет ли это Саудовская Аравия, Абу-Даби, Катар или Лондон. Можно принять решение на основе данных – арифметики, математики… Если бы не было конкретных предложений, почему бы мы тогда сосредотачивались на четырёх предложениях?» – приводит слова функционера издание ua.tribuna.com.



Таким образом, можно констатировать — поединок Усика и Фьюри обязательно состоится. Да, место и дата проведения пока остаются неизвестными, но это уже второстепенные детали. Нас ждёт действительно великая схватка! Скорость и реакция Александра против габаритов и техники Тайсона, чьи козыри окажутся сильнее? Разумеется, фаворитом будет считаться Цыганский король, но украинцу не привыкать устраивать сенсации — и побеждать громадных силачей. Ну а нам остаётся только ждать: этот бой непременно войдёт в историю мирового бокса.