UFC 283: битва за право сразиться с Анкалаевым. Народный чемпион ждёт соперника. LIVE!

Блахович: босс хотел отдать пояс мне или Анкалаеву, никто не ожидал, что у нас будет ничья

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович дал комментарий по поводу решения промоушена организовать новый титульный поединок после его ничьей в поединке с Магомедом Анкалаевым.



«Шоу должно продолжаться, что ещё я могу сказать. Я думаю, босс хотел отдать пояс мне или Анкалаеву, никто не ожидал, что у нас будет ничья. Поэтому он был так сильно зол, поэтому он так быстро организовал новый титульный бой.



Я на это решение никак повлиять не могу. Что случилось, то случилось. Я просто включу поединок Гловера и Джамала и постараюсь им насладиться. Возможно, кто-то из участников этого матча бросит мне вызов. А возможно, мне сначала придётся провести реванш с Анкалаевым. Посмотрим, что будет», — приводит слова Блаховича Sportskeeda.