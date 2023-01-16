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UFC 283: Тейшейра — Хилл, Фигейреду — Морено, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на ММА

UFC 283: битва за право сразиться с Анкалаевым. Народный чемпион ждёт соперника. LIVE!
Игорь Брагин Роман Дёмин
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Гловер Тейшейра
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В ночь с 21 на 22 января состоится огненный турнир UFC 283, который пройдёт на «Jeunesse Arena» в бразильском городе Рио-де-Жанейро. В основном карде пройдут два титульных поединка. В соглавном бою вечера за пояс в наилегчайшем весе будут сражаться Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено. А в главном поединке титул чемпиона в полутяжёлом весе попытаются добыть Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. Не обошлось и без россиян. Наш единственный соотечественник на этом турнире выступит в прелимах. Тяжеловес Шамиль Абдурахимов будет биться с Жаилтоном Алмейдой.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир UFC 283 с боем Фигейреду – Морено Когда состоится UFC 283 с главным боем Тейшейра – Хилл Полный кард UFC 283
Live Сергей Сорокин

Фигейреду решил пуститься в эксперименты!

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду сообщил, что перейдёт в легчайший дивизион.

«Этот бой с Брэндоном Морено я хочу провести в рамках наилегчайшего веса, но затем хочу подняться в легчайший дивизион. Мне скоро исполнится 35 лет, и мне бы не хотелось подвергать своё тело большим нагрузкам из-за весогонок», — рассказал Фигейреду в интервью UFC.

12:20 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 283 с боем Фигейреду – Морено

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

12:19 Сергей Сорокин

Анкалаев может вновь получить титульный бой!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев может получить ещё одну попытку побороться за титул чемпиона в полутяжёлом весе UFC. Об этом сообщил известный инсайдер Бретт Окамото.

«Сомневаюсь, что нас ждёт ещё один бой между Анкалаевым и Блаховичем. Дана Уайт был недоволен тем, как всё прошло, поэтому сразу предложил новый бой. Не думаю, что он захочет повторять поединок, который ему не понравился. Думаю, и Анкалаев, и Блахович получат других соперников. И я предполагаю, что Анкалаев получит ещё один титульник», — приводит слова Окамото MMA News.

12:19 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC 283 с главным боем Тейшейра – Хилл

Турнир UFC 283 с главным боем Гловер Тейшейра — Джамал Хилл состоится в ночь с 21 на 22 января на «Jeunesse Arena» в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.

12:18 Сергей Сорокин

Блахович: босс хотел отдать пояс мне или Анкалаеву, никто не ожидал, что у нас будет ничья

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович дал комментарий по поводу решения промоушена организовать новый титульный поединок после его ничьей в поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Шоу должно продолжаться, что ещё я могу сказать. Я думаю, босс хотел отдать пояс мне или Анкалаеву, никто не ожидал, что у нас будет ничья. Поэтому он был так сильно зол, поэтому он так быстро организовал новый титульный бой.

Я на это решение никак повлиять не могу. Что случилось, то случилось. Я просто включу поединок Гловера и Джамала и постараюсь им насладиться. Возможно, кто-то из участников этого матча бросит мне вызов. А возможно, мне сначала придётся провести реванш с Анкалаевым. Посмотрим, что будет», — приводит слова Блаховича Sportskeeda.

12:16 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 283

Основной кард

  • Гловер Тейшейра — Джамал Хилл (главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе);
  • Дейвесон Фигейреду — Брэндон Морено (титульный поединок в наилегчайшем весе);
  • Гилберт Бёрнс — Нил Мэгни (полусредний вес);
  • Лорен Мёрфи — Джессика Андрадэ (женский наилегчайший вес);
  • Пол Крейг — Джонни Уокер (полутяжёлый вес).

Предварительный кард

  • Маурисио Руа — Игорь Потеря (полутяжёлый вес);
  • Грегори Родригес — Бруно Феррейра (средний вес);
  • Тиаго Мойзес — Мелкизаэл Коста (лёгкий вес);
  • Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда (тяжёлый вес);
  • Габриэль Бонфим — Мунир Лаззез (полусредний вес).

Ранние прелимы

  • Луан Ласерда — Коди Стэменн (легчайший вес);
  • Исмаэль Бонфим — Терренс МакКинни (лёгкий вес);
  • Ворли Алвес — Николас Далби (полусредний вес);
  • Джозиане Нунес — Зара Фэирн Дос Сантос (женский полулёгкий вес);
  • Саймон Оливейра — Даниэль Маркос (легчайший вес).
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