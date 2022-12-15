Даже UFC признала победу Анкалаева! Но пояс россиянину всё равно не дадут

Бойцовский вечер UFC 282, состоявшийся на последних выходных, точно получит статус самого спорного турнира 2022 года. Всего два поединка закончились судейскими решениями, но оба вердикта получились невероятно сомнительными. Для российского болельщика, конечно, особенно обидной стала ничья в поединке Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича. Россиянин превзошёл поляка во всех статистических компонентах, но так и не получил чемпионского пояса — такое решение удивило весь спортивный мир.

Особенно неприятными оказались дальнейшие действия Даны Уайта. Избитые Магомед и Ян ещё стояли в октагоне, а глава UFC уже организовывал следующий титульный поединок — без участия россиянина и поляка. Теперь за вакантный пояс подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. Мало того, Уайт ещё и жёстко раскритиковал бой Анкалаев — Блахович, заявив, что чуть не заснул. А вот судей, вынесших такое странное решение по итогам пяти раундов, даже не пожурил. Выглядело это всё довольно неприятно.

Впрочем, жизнь продолжается, и вскоре UFC опубликовала традиционное обновление рейтингов. И в полутяжёлом дивизионе Анкалаев поднялся на одну позицию, а Блахович наоборот — спустился на ступеньку ниже! Поскольку промоушен не стал опровергать судейское решение, Магомед и Ян должны были бы остаться на своих местах. Но после ничьей россиянина внезапно поднимают в рейтинге. Почему? Видимо, Дана Уайт прекрасно понимает, кто победил. Но не хочет этого признавать, следуя собственным интересам.

Магомеду данная «подачка» с рейтингом ничего не даст — от титула его всё равно отодвинули. Россиянин не проигрывает на протяжении 11 боёв подряд, но оказался «в режиме ожидания». А за пояс теперь подерётся Хилл — седьмой номер рейтинга с полосой из всего трёх побед. Где справедливость? Снова приходится констатировать, что UFC постепенно превращается в рестлинг — спортивный принцип в империи Уайта вспоминают всё реже и реже. Для прибыли, возможно, это и хорошо, но как же уважение болельщиков?

Будем надеяться, что Анкалаев с честью пройдёт очередное испытание, которое на ровном месте создали ему в промоушене. Магомеду уже в который раз придётся проявить терпение, чтобы получить титульный шанс. Нет никаких сомнений, что рано или поздно наш соотечественник станет обладателем пояса самой престижной организации в мире — у Анкалаева есть для этого всё. Будем надеяться, что Магомед как можно скорее станет чемпионом. Заслужил!