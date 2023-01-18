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Куда пойдёт Фрэнсис Нганну, следующий соперник, уход бойца из UFC

Бокс, PFL или Чечня. Нганну нужен всем — куда пойдёт невероятный великан?
Александр Фролов
Куда пойдёт Фрэнсис Нганну
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Фрэнсиса теперь буквально рвут на части.

Первый турнир UFC в 2023 году прошёл максимально шумно, но дело было вовсе не в красивых боях или сенсационных результатах. Глава промоушена Дана Уайт на пресс-конференции подтвердил, что знаменитый чемпион в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну всё-таки покинул организацию и стал свободным агентом. Уайт предлагал камерунскому Хищнику быть самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC — но тот отказался. И теперь Нганну буквально рвут на части. Где же он окажется?

Один из основных и желанных вариантов для камерунца — дебют в профессиональном боксе. Фрэнсис давно хотел попробовать силу своего удара на профессиональных боксёрах, но контракт с UFC категорически запрещал подобные эксперименты. Предложение Нганну уже сделал британец Дерек Чисора: ветеран хочет провести с Хищником два боя — сначала по правилам бокса, а потом и по правилам ММА. Но Фрэнсис явно заинтересован в схватке с легендарным Тайсоном Фьюри.

Цыганский король тоже не против встретиться с экс-чемпионом UFC. Ранее парни уже успели бросить вызовы друг другу, а теперь у них есть реальная возможность выйти в ринг. И заработать огромные деньги: схватка великанов точно соберёт миллионы просмотров, даже если Фьюри легко деклассирует Нганну. Вопрос только в свободном времени Цыгана, у которого намечается поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Возможно, Нганну придётся подождать годик-другой.

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Ещё один реальный вариант — промоушен PFL. Недавно Фрэнсис сделал явный намёк на сотрудничество, выложив праздничные фотографии, где его мама одета в футболку с символикой PFL. Против этого варианта говорят только уровни гонораров: американский промоушен работает по системе Гран-при, где победитель получает $ 1 млн, а остальные участники — значительно меньше. Для Нганну подобные суммы неприемлемы, но, возможно, ради подписания Хищника руководство PFL поступится собственными финансовыми принципами.

Разумеется, у Фрэнсиса есть и другие предложения. Например, великана уже позвали в BKFC: камерунец бы устрашающе смотрелся в боях на голых кулаках, но сомнительно, что сейчас ему нужен подобный риск. Есть и варианты из России: чеченский промоушен АСА уже закинул удочку Нганну, а скандальный Анатолий Сульянов и вовсе предложил экс-чемпиону UFC $ 3 млн. Посмотрим, что именно выберет Хищник. Ведь именно ради права выбора Фрэнсис и покинул лучший промоушен планеты.

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