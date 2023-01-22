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Гловер Тейшейра — Джамал Хилл, кто победил, результат поединка, UFC 283

Беспощадное избиение ветерана. Хилл стал чемпионом UFC, но Анкалаев его переедет
Александр Фролов
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл
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Гловер Тейшейра умеет делать красоту. Но голову не бережёт.

Первый номерной турнир UFC в 2023 году довелось принимать Бразилии. Матчмейкеры промоушена постарались собрать представительный кард, а в главном бою вечера Гловер Тейшейра и Джамал Хилл разыгрывали чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Титульный бой имел оттенок скандальности: напомним, недавно чемпиона дивизиона пытались определить Магомед Анкалаев и Ян Блахович. Россиянин, казалось, уверенно победил, но судьи выкатили скандальную ничью. А Дана Уайт на пресс-конференции уже объявил новых претендентов на пояс.

43-летний Тейшейра получил титульный шанс после своего эффектного титульного поражения от Иржи Прохазки. Тот бой получился настолько красивым, что ветерану предоставили попытку вернуть свой пояс. А вот почему Джамал Хилл получил приглашение на титульный бой, было абсолютно непонятно. Неужели серии из трёх побед нокаутами достаточно? Анкалаева со скрипом подпустили после девяти побед подряд! А тут седьмому номеру рейтинга разрешают биться за пояс — очень странно. Но так решил Уайт.

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Чемпионский поединок начался с агрессивных атак Тейшейры. Бразилец постоянно атаковал и выцеливал тейкдаун, чтобы оказаться в своей привычной стихии — борьбе. Однако Хилл грамотно защищался и в ответ нагружал ветерана тяжёлыми ударами по голове. Гловер же в стойке защищался откровенно неудачно, слишком широко разводя руки. Неудивительно, что по итогам первого раунда лицо Тейшеры оказалось серьёзно посечено, хотя и Джамал пропустил пару попаданий.

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Во втором раунде Хилл начал ещё жёстче разбивать своего бразильского оппонента. Бывший чемпион пропустил массу ударов, его качало из стороны в сторону — но Гловер продолжал отчаянно рубиться. А на третьей минуте Тейшейра и вовсе провёл удачный тейкдаун! Выйти на болевой или удушающий приём не удалось, зато ветеран провёл несколько неплохих атак в партере и получил небольшую передышку, которая была ему так нужна.

Третью пятиминутку бразилец тоже начал с попытки тейкдауна. Повалить Хилла не получилось, и американец снова стал буквально избивать Гловера. Ветеран пропускал чудовищные по силе попадания — локтями, ногами, кулаками, но упрямо отказывался сдаваться. Мало того, Тейшейра вернулся в стойку и полез в атаку сам. Крепость челюсти ветерана, как и его железный характер, вызывали искреннее восхищение. Ведь и в четвёртом раунде Гловер стоял на ногах, несмотря на невероятный тоннаж пропущенных ударов и буквально измочаленное лицо.

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Было опасение, что на пятый раунд бразильца не выпустят врачи, но он вышел — и сразу провёл удачный тейкдаун. Тейшейра пытался выйти на попытку сабмишена, был близок к успеху, однако Джамал всё-таки выскользнул. И довёл поединок до судейского решения, где у Гловера не было никаких вариантов (50-44, 50-44, 50-44). Единогласная победа Хилла, который становится новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе! Будем надеяться, в следующем бою американца проверит Анкалаев. Дагестанец должен переехать Джамала. А Тейшейру мы в октагоне больше не увидим — он завершил карьеру.

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