Ты чего себе надумал, Ян? Теперь польский клоун уже «победил» Анкалаева

К новогодним праздникам всем хочется хорошего настроения. По телевизору идут комедии и юмористические передачи, на улицах зажигаются гирлянды, а в магазинах тоннами закупаются подарки. А у поклонников ММА сейчас есть своё, особенное развлечение — читать заявления Яна Блаховича. Польскому бойцу, видимо, понравилась роль клоуна: он в третий раз меняет своё мнение по поводу скандального боя с Магомедом Анкалаевым на UFC 282. И получается, что Ян-то выступил блестяще! А мы просто ничего не поняли.

«Да, после поединка я сказал, что пояс следует отдать Анкалаеву. Но я сказал это только потому, что я застрял в пятом раунде. Я думал только о нём, совершенно забыв об остальной части боя. Джо Роган, когда он вышел в октагон, сказал, что я проиграл бой. Но он ошибается. Все, кто думает, что я проиграл бой, смотрят только последний раунд.

Как по мне, ничья — справедливое решение. А если серьёзно, думаю, что я был ближе к победе, чем Анкалаев. Ещё один удар, и всё было бы кончено техническим нокаутом. Кроме того, если бы я защищался от его тейкдаунов в пятом раунде, бой был бы моим. В общем, ничья для меня справедлива», — приводит слова Блаховича MMA Fighting.



В октагоне поляк признал, что пояс полутяжёлого веса должен был получить Анкалаев — и все отметили его жест. Прошла пара дней, и Ян обновил мнение, заявив, что поединок получился равным. А теперь гордый воин в третий раз поменял курс, надумав себе «почти победу» над Анкалаевым. Ему самому-то не стыдно? Ведь Блаховичу просто подарили тот результат: несмотря на ничью, Магомеда потом подняли в официальном рейтинге UFC, а вот уроженца Цешина, напротив, отбросили вниз. То есть даже в промоушене понимают, насколько несправедливым было решение судей.

Просто напомним, почему Блахович выглядит глупо, уверяя, что был даже лучше Анкалаева в том бою. Статистика по ударам (191-79), акцентированным ударам (78-55), тейкдаунам (2-0) и контролю в партере (11:20 — 00:00) — всё говорит за Магомеда! Так называемые «чемпионские» раунды тоже забрал россиянин, причём вчистую. Позвольте, о каком преимуществе говорит Блахович? Единственное, что он сделал — отбил Анкалаеву ногу, за это поясов не дают. Лучше бы поляк просто радовался ничьей, которую ему подарили.