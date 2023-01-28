Бетербиев — в ушанке, Ярд — в шубе! Пацаны, берегите здоровье

Уже сегодня состоится грандиозный боксёрский вечер в Лондоне (Великобритания). В главном событии вечера на ринг стадиона «Уэмбли» выйдут непобеждённый российско-канадский спортсмен Артур Бетербиев и британец Энтони Ярд. Но в яркое противостояние внезапно могут вмешаться погодные условия. И пока не совсем понятно, насколько сильное влияние они окажут на итоговый результат.

Первые звоночки прозвучали ещё во время взвешивания и стердаунов, которые также проводились на арене. И бойцам пришлось очень серьёзно утеплиться. Они появлялись в полном обмундировании – в шапках и тёплых вещах. Ещё интереснее было смотреть на то, как боксёры вели себя после самого взвешивания и стердаунов. Они очень быстро неслись к своей одежде, торопились натянуть её на себя. Чувствовалось, что температура на арене – не самая комфортная.

Если верить прогнозу погоды, Бетербиева и Ярда вечером ждут очень непростые времена. Они выйдут на ринг около 23:00 по московскому времени. А в это время ожидается 0 градусов по Цельсию. С одной стороны, организаторы просто обязаны позаботиться о здоровье боксёров. Есть масса вариантов утеплить пространство около ринга. С другой — на последней пресс-конференции и стердаунах можно было также отнестись с вниманием к участникам события. Но им приходилось мёрзнуть, чувствовать себя не очень комфортно.

У организаторов есть практически сутки (с момента последнего стердауна) чтобы исправить положение дел. Но если проблемы не будут исправлены, боксёрам будет невероятно сложно. Драться в диком холоде не просто тяжело, это реально опасно для здоровья. И опытные промоутеры просто обязаны это помнить. А если ничего действительно не изменится, боксёров ждёт самое тяжёлое испытание в жизни. Но мы будем надеяться, что на арене будет жарко и в прямом, и в переносном смысле слова.

Поединок Бетербиева и Ярда – потенциально самый яркий и ожидаемый бой года. Поэтому хочется, чтобы он прошёл в самых оптимальных условиях. А представьте, что боксёрам придётся утеплиться на ринг самостоятельно. Бетербиев – в ушанке, Ярд – в шубе… Красота!