Где смотреть онлайн-трансляцию боя Бетербиева и Ярда. Артур сделает ещё шаг к Биволу?

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Бетербиев – Ярд

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер. В главном бою на ринг выйдут непобеждённый российско-канадский спортсмен Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2). Наш соотечественник будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе. В соглавном событии вечера будут биться Артём Далакян (21-0) и Дэвид Хименес (12-0).

Начало боксёрского вечера — в 20:00 по московскому времени. Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда начнётся не раньше 23:00.

Прямая трансляция боя Бетербиев – Ярд

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

Полный кард боксёрского вечера

Артур Бетербиев – Энтони Ярд (титульный бой по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе);

Артём Далакян – Дэвид Хименес (титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе);

Вилли Хатчинсон – TBA (полутяжёлый вес);

Кароль Итаума – TBA (полутяжёлый вес);

Джошуа Фрэнкхэм – Джо Харди (полусредний вес).

Материалы о боксёрском вечере с главным боем Бетербиев – Ярд

Прогноз на бой Артур Бетербиев – Энтони Ярд

Прогнозом на бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда поделился известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«Мне трудно дать объективный прогноз, потому что я болею за Артура. Но считаю, что бой закончится нокаутом в девятом раунде. Полагаю, должен победить Артур. Это будет тяжёлая победа. Основной фактор, который мешает, это промоутеры – Боб Арум и Фрэнк Уоррен. Им очень выгодна победа Ярда. В случае его триумфа они получают сразу платное телевидение в Англии и в Америке. Артур – великолепный боксёр, который дерётся на чужой территории. Нужно быть готовым к предвзятому судейству».

Также ожиданиями от поединка поделился трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв.

«По моему мнению, сейчас Энтони Ярд не готов драться с Бетербиевым. У него не было настоящего испытания, реального боя. Он дрался со мной, когда я растерял всю энергию. Мне пришлось согнать много веса, чтобы сделать лимит полутяжёлого дивизиона. Затем я поднялся в более благоприятную весовую категорию, так как больше не мог делать 79,4 кг. 2019-й был самым сложным годом в моей карьере, потому что бой с Ярдом сначала назначили на июнь, а потом перенесли на август.

Думаю, что после трёх с половиной лет с момента нашего боя Ярд набрался опыта, улучшил физические кондиции. Я считаю, что это будет интересный бой, но мне кажется, что Артур его побьёт».