UFC опять троллит Махачева. Теперь через многострадального Оливейру

Уже через несколько дней австралийский Перт примет одно из ключевых спортивных событий в своей истории — турнир UFC 284. В главном бою вечера действующий чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Александром Волкановски. Австралиец решил перебраться на категорию выше, чтобы стать двукратным чемпионом UFC. Но для этого действующему лидеру рейтинга Р4Р нужно сломить сопротивление друга и лучшего ученика Хабиба Нурмагомедова.

Впрочем, руководство лучшего промоушена мира всегда готовится к форс-мажорам — как и полагается умелым организаторам. Травмы, болезни и проваленные взвешивания могут поджидать даже самых надёжных спортсменов. Поэтому Дана Уайт, по всей видимости, пригласил страховать главный бой UFC 284 бывшего чемпиона в лёгком весе Чарльза Оливейру! Во всяком случае, на это намекнул бразилец, несколько часов назад выложивший в соцсетях фотографию авиабилетов: «Отправляюсь в Австралию. Всё по воле божьей».

Подменный боец, страхующий настолько громкий поединок — правильное решение. Да, кто-то может подумать, что это признак недоверия к Махачеву и Волкановски. Но Махачев действительно может не показать на весах нужные цифры, такое часто случается с легковесами и нередко бывало с другом Ислама — Хабибом. Да и от травм никто не застрахован. Совсем недавно Келвин Гастелум снялся с UFC Fight Night 217, умудрившись потерять несколько зубов на тренировке. Никто не хочет, чтобы конфуз повторился.

Кандидатура Чарльза, с одной стороны, вполне логична. Бывший чемпион в лёгком весе, недавно проигравший Махачеву, отлично подойдёт как замена россиянину или австралийцу. Но есть проблема — Оливейра постоянно испытывает проблемы на весах! Бразилец умудрился стать единственным чемпионом UFC, потерявшим титул на взвешивании. Как можно было выбрать настолько ненадёжного парня? Больше похоже, что кандидатура Чарльза — это тонкий троллинг Махачева со стороны Уайта. Уже второй подряд, если учитывать, что недавно Дана «забыл» имя Ислама. Посмотрим, чем это закончится.