Уникальный турнир по боксу в Марокко. Африканцы с флагом России скандируют название страны

Что за турнир?

Со 2 по 10 февраля в Марракеше проходит международный турнир по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. В условиях современной изоляции России на международной арене боксёрский турнир в Марокко является по-настоящему уникальным событием для нашего спорта. Всё дело в том, что в Марракеше принимают участие мужская и женская сборные России, которые согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA) выступают с национальным флагом и гимном.

Турнир в Марокко является этапом Мирового боксёрского тура (WBT) – нового турнира под эгидой IBA. В тур входит несколько соревнований, которые разделены на три категории: Золотой пояс, Серебряный пояс и Бронзовый пояс. В Марокко проходят соревнования серии Золотого пояса. Турнир является действительно международным. В один из самых известных городов африканской страны приехали 245 боксёров из 33 стран, включая Испанию, Италию, Румынию, Казахстан, Кубу, Алжир, Египет, Индонезию и многие другие.

Почему Россия выступает с флагом и гимном?

Напомним, 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксёров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Разумеется, на подобную позицию Международной ассоциации бокса не мог не повлиять тот факт, что главой этой организации является российский представитель Умар Кремлёв, который и пролоббировал данное решение. В объяснении принятого решения президент IBA отметил, что в данном случае спорт должен быть выше политики. Уже сумев добиться отстранения россиян в своём виде спорта, Кремлёв впоследствии выступал с обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом допустить отечественных спортсменов к соревнованиям.

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Как российские боксёры выступают в Марокко?

Во вторник, 7 февраля, по итогам первого дня полуфиналов сразу семь российских представителей пробились в финал соревнования. В мужском турнире Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг) победил испанца Рафаэля Серрано, Тархан Идигов (до 67 кг) одержал победу над представителем Гаити Джексоном Ховардом, Павел Сосулин (до 75 кг) выиграл у представителя Демократической Республики Конго Давида Тшама.

В женском турнире Екатерина Пальцева (до 50 кг) победила испанку Лауру Фернандес, Наталья Сычугова (до 63 кг) была сильнее итальянки Ассунты Канфоры, Анастасия Демурчян (до 70 кг) победила представительницу Казахстана Мадину Нуршаеву, Салтанат Меденова (до 81 кг) оказалась сильнее казахстанской спортсменки Фаризы Шолтай.

Сегодня, 8 февраля, в Марокко состоятся полуфинальные поединки в других весовых категориях, в которых оспаривать выход в финал будут ещё 11 россиян, а именно Василий Егоров (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Имам Хатаев (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Рамазан Кармукаев (свыше 92 кг), а также две девушки – Людмила Воронцова (до 57 кг) и Надежда Голубева (до 60 кг).

Реакция трибун на Россию

Примечательно, что реакция местной публики на российских спортсменов оказалась самой что ни на есть положительной. Уже на третий день турнира марокканские болельщики вдохновились нашими спортсменами настолько сильно, что, помимо флагов родной страны, начали проносить на трибуны и российские флаги. Федерация бокса России показала видео с арены, на котором запечатлено, как марокканские болельщики поддерживают наших спортсменов на турнире.

Сектор африканских болельщиков скандировал «Россия, Россия», а на трибуне российские и марокканские флаги спокойно соседствовали между собой. Разумеется, никаких запретов российской символики со стороны организаторов турнира быть не могло.

Также необходимо заметить, что не обошлось в Марракеше и без поддержки россиян, уже давно перебравшихся в эту африканскую страну. Одна из таких болельщиц рассказала о том, как непосредственно россияне поддерживают своих соотечественников.

«У нас есть группа русскоговорящих девушек, и кто-то узнал первым, так как реклама здесь висит по всему городу. Но вообще есть группа девушек, и мы обмениваемся информацией. Кто-то узнал и сказал: «О, здесь наша российская команда, надо приехать и поболеть за ребят». На финал собирается большая компания из других городов.

Одна девушка у нас приехала из Танжера, с севера Марокко, утром выехали на поезде, часов шесть проехали с сыном и весь день сидели и болели, а на следующий день утром уехали обратно», – рассказала болельщица.

Когда состоятся финальные бои?

Уже известно, что в финалах 10 февраля на ринг выйдут следующие российские боксёры. В мужском турнире Эдмонд Худоян встретится с местным спортсменом Хамзой Ессаади, соперник Тархана Идигова определится сегодня в бою между ливийцем Акрамом Ахбееном и азербайджанцем Наби Исгандаровым, а Павел Сосулин встретится с итальянцем Сальваторе Кавалларо.

В женском разряде Екатерина Пальцева и Наталия Сычугова будут противостоять казахстанским спортсменкам Назым Кызайбай и Аиде Абикеевой соответственно, Анастасия Демурчян сразится с Алсиндой Еленой Пангуян из Мозамбика, а Салтанат Меденова встретится с австралийкой Джессикой Бэгли.

Остальные россияне будут бороться за выход в финальную стадию сегодня. Но самое главное для всего российского спорта заключается даже не в самих результатах соревнования, а в том, что весь пример боксёрского турнира в Марокко показывает, что при жёсткой позиции главы федерации нет никаких проблем в организации международного соревнования с участием нашей страны.

Понятно, что само Марокко является дружественной страной для России, и в европейских государствах реакция на наших спортсменов будет не столь дружелюбной. Но куда важнее обращать внимание на международное представительство спортсменов из западных стран. Итальянцы, австралийцы, испанцы спокойно встречаются с нашими боксёрами, и их поединки обходятся без политических манифестаций. Хочется верить, что за боксёрским турниром в Марокко постепенно начнут следовать и другие виды спорта.