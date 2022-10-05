Большая победа России! Наш бокс вернули — даже с флагом и гимном

Тренд на тотальное исключение России из мирового спорта сохраняется, но порой приходят и хорошие новости. На этот раз приятно поразила Международная ассоциация бокса (IBА), возглавляемая нашим соотечественником Умаром Кремлёвым — российские и белорусские спортсмены допущены к официальным соревнованиям! Мало того, нашим боксёрам ещё и вернули право выступления со своим флагом и гимном. Решение уже вступило в законную силу.

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу. IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.



Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.



Согласно решению, к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксёры будут выступать под флагами своих стран», — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Следует отметить, что допуск к соревнованиям — громадный успех российского бокса. Вряд ли сейчас найдётся ещё один вид спорта, где нашим ребятам разрешают выступать, да ещё и используя флаг с гимном. Навскидку вспоминается разве что промоушен UFC, где права наших соотечественников соблюдаются максимально строго. Следует отметить Умара Кремлёва: российский функционер проделал очень большую работу. Даже главе ассоциации бокса продавить такое решение невероятно сложно.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

При этом нельзя говорить, что Кремлёв, которого украинские спортсмены называли «агентом ФСБ», принял несправедливое решение. К нынешней политической ситуации можно относиться как угодно, но спортсмены в ней точно не виноваты. И не должны терпеть ограничения по признаку национальности или гражданства — это попросту нечестно. Будем надеяться, что возвращение боксёров — лишь «первая ласточка» отмены спортивных запретов. Вы только прочитайте, как все рады за наших ребят!

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю: «Как и все, очень рад решению Международной ассоциации бокса позволить спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях».



Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко: «Очень приятно, что руководство Международной ассоциации бокса смогло найти какое-то решение и допустило наших боксёров до соревнований. Думаю, были представители, которые были против того, чтобы мы выступали, но в итоге хорошо, что удалось найти компромисс. Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы для каждого спортсмена».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев: «Надо только порадоваться и поприветствовать данное решение. Очень надеюсь, что наши боксёры будут выступать с флагом, гимном. Но надо понимать, что противодействие будет большое, и ситуация может меняться буквально каждый день».



К сожалению, остаётся ещё один вопрос — не попытаются ли теперь наши оппоненты уничтожить саму Международную ассоциацию бокса, принимающую настолько смелые решения? Украинские спортсмены, как и некоторые их коллеги, наверняка будут очень недовольны снятием ограничений для россиян и белорусов. Возможно, в ближайшие дни станет известно о создании своеобразного «противовеса» IBA, где все запреты немедленно вернут. Будем надеяться, что Россия снова победит.