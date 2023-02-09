Позор американского бокса. Сборная США бойкотирует чемпионат мира

Минувшей осенью российский спорт одержал большую победу, вернув нашим боксёрам право выступать на международной арене. Российских и белорусских спортсменов не только вернули на соревнования, но и позволили использовать флаг и гимн! Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлёвым провела огромную работу, чтобы добиться результата, казавшегося попросту невозможным в нынешних политических реалиях.

«IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остаётся миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства, — говорилось в официальном релизе.

Казалось бы, к решению IBA невозможно придраться — принцип политической нейтральности соблюден, как равное отношение ко всем спортсменам вне зависимости от страны, за которую они выступают. Увы. такая благородная инициатива понравилась далеко не всем. Естественно, первыми резко негативно отреагировали влиятельные функционеры и боксёры из Украины, включая Владимира Кличко. Следом высказалась Финляндия, отказавшись от участия в женском чемпионате мира. А теперь в ход пошла «тяжёлая артиллерия» — США.

Американская федерация бокса на своём официальном сайте объявила, что отказывается от участия в женском и мужском чемпионатах мира — 2023! В невероятно длинном заявлении указан целый список претензий к IBA: спонсорство «Газпрома», «непрозрачные» бюджеты и отсутствие «гендерно-равных» призовых, поскольку призёры-мужчины получают больше женщин. Но главная проблема, разумеется, заключается в допуске на ЧМ российских и белорусских спортсменов, да ещё и под своими флагами.

Конечно, отсутствие американских спортсменов станет большой потерей для турниров. США — страна с невероятными боксёрскими традициями, активно штампующая чемпионов. Уровень конкуренции на чемпионатах значительно упадёт, что вряд ли кого-то обрадует. Ещё печальнее, что вслед за американцами может начаться волна отказов от участия. Такие страны как Англия, Германия и Польша практически наверняка запретят своим спортсменам выступать на ЧМ, тем более что такие разговоры уже велись.

Но американцы прежде всего наказывают себя и своих болельщиков, ведь боксёры из США не смогут принять участие в чемпионате мира, а болельщики потеряют интерес к турниру. В чём тогда смысл отказа? Теперь американцы оказались в том же положении, что и наш спорт на протяжении последних лет, только вот Россия находилась «под запретом» вынужденно. Власти США же в угоду политическим мотивам бьют по своему боксу самостоятельно, пусть и объясняют это высокими целями.

Грустно, что мы возвращаемся во времена холодной войны, когда советские и американские спортсмены по очереди бойкотировали Олимпийские игры. Что от этого получил спорт? А может, руководство стран поменяло свои политические взгляды, увидев, что чьи-то спортсмены куда-то не приехали? Оставьте уже спорт в покое, он ничего не решает и ничего не меняет. Пусть все соревнуются под своими флагами и определяют, кто сильнее. А зрители смотрят и получают психологическую отдушину, которая всем сейчас так нужна.