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Глава международной ассоциации бокса потребовал от МОК снять санкции с россиян – почему Кремлёва не услышат

Кремлёв призвал главу МОК снять санкции с российских спортсменов. Бах уже назвал условие
Андрей Шитихин
Почему Кремлёва не услышат
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Но никакие призывы сейчас не помогут. Мировой спорт всегда был тесно связан с политикой. Не верить в это – наивность.

Глава международной ассоциации бокса Умар Кремлёв обратился с открытым письмом к руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он призвал МОК немедленно снять все санкции с российских спортсменов и допустить их к соревнованиям без любых ограничений.

«Решение исключить спортсменов на основании национальности противоречит принципам олимпийского движения и наносит ущерб всем видам спорта. Я хотел бы подчеркнуть, что спорт – вне политики. Мы не должны иметь ничего общего с играми политиков по всему миру. МОК должен пересмотреть свой подход к спортсменам.

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Я хотел бы обратиться ко всему мировому спортивному сообществу: спортсмены должны соревноваться. Они не политические инструменты, а жертвы политических решений и не заслуживают такого отношения. МОК должен немедленно изменить ситуацию и дать зелёный свет всем спортсменам», – это выдержка из письма Кремлёва на сайте IBA.

Призыв мощный, но выхлоп от него, к сожалению, будет только в России. В том плане, что Кремлёв – герой, смельчак и принципиальный руководитель. Но к словам российского спортивного чиновника в МОК точно прислушиваться не будут. Тем более утверждение «спорт вне политики» наивно.

Но нельзя не признать, что Умар Кремлёв – неудобная фигура для МОК.

Его избрание на пост главы мирового любительского бокса не понравилось Баху и его ведомству, заподозрившим что-то неладное и потребовавшим провести повторные выборы. Однако внеочередной конгресс IBA отказался это делать – против голосовал только представитель Украины.

Совсем недавно возглавляемая Кремлёвым федерация разрешила россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях под своей эгидой без всяких ограничений.

Проблема в том, что в принципе олимпийский статус бокса под вопросом, и вид спорта предварительно исключён из программы Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Ну и зачем слушать человека, который управляет таким видом спорта?

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Но дело даже не в этом. Кремлёв говорит о том, что спорт вне политики. Однако такого не было никогда. Спорт всегда был политическим инструментом, и отрицать это как минимум наивно. А потому решение нынешнего спортивного кризиса невозможно без участия политиков.

Ну и Томас Бах уже называл условие, при котором российским спортсменам можно разрешить вернуться. Нужно осудить специальную военную операцию на Украине. То есть сделать, по сути, политическое заявление.

Спорт же вне политики.

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