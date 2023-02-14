Хабиб ушёл, рай закончился. В UFC разлюбили парней Нурмагомедова?

На минувших выходных Ислам Махачев победил Александра Волкановски на UFC 284, защитив свой чемпионский пояс в лёгком весе. Россиянин не побоялся встретиться с лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне весовых категорий и даже согласился драться на его территории — в Австралии! Поединок сложился для Ислама непросто, но он показал характер и одержал победу единогласным судейским решением. Вот только промоушен не стал исполнять мечту Махачева и отказался ставить того на первое место Р4Р, несмотря на победу над лидером рейтинга.

Такой жест — очередное проявление своеобразного пренебрежения к Махачеву, да и ко всей команде Хабиба. Ранее президент UFC Дана Уайт называл бой Ислама и Волкановски одним из крупнейших в истории промоушена, но на пресс-конференции «забыл» имя Махачева. Специально Дана это сделал или нет, не суть важно. Вы можете представить, чтобы глава UFC забыл имя Конора Макгрегора или Джона Джонса, которые возглавляли рейтинг P4P ранее? Влиятельный лысый мужчина словно не уважает нашего спортсмена.

Мало того, Уайт не прилетел на турнир в Австралию вообще. Как можно было отсутствовать на поединке первого и второго номеров рейтинга P4P? Глава лучшего промоушена мира охотно посещает даже малозначительные соревнования в условном Бахрейне, а вот лично вешать пояс на Махачева не захотел. Ранее подобное пренебрежение Дана демонстрировал лишь к Фрэнсису Нганну, когда тот впервые намекнул на желание покинуть UFC. Но Ислам такого никогда не говорил. Будем надеяться, Махачев не повторит судьбу уволенного Хищника.

Проблема заключается в том, что после ухода Хабиба промоушен резко остыл к подопечным Орла. Когда Уайт окончательно понял, что Нурмагомедов не вернётся, его команда потеряла значение в глазах главы UFC, потому что не даёт нужного хайпа. Тот же Махачев — прекрасный и умный боец, но от него не дождёшься скандалов в стиле Джона Джонса или нокаутов Деррика Льюиса. Вдобавок Ислам, как и остальные члены команды Хабиба, не американец, что тоже снижает зрительский интерес. Зачем Уайту вести этих ребят на вершину?



Кстати, Хабиб в своё время тоже не ходил в особых любимчиках президента UFC. Всё изменило его противостояние с Макгрегором, ставшее одним из самых грандиозных в истории. Конфликт Нурмагомедова с Конором принёс промоушену столько денег, что Дана был готов буквально носить Орла на руках. Нет сомнений, что команда Хабиба продолжит восхождение к вершинам UFC. Тот же Умар Нурмагомедов уже готов стать новым чемпионом. Но легко парням Орла точно не будет — любви в промоушене к ним больше не испытывают.