Махачева обвинили в мошенничестве. Исламу неплохо бы засудить болтуна Хукера

Заканчиваются вторые сутки с того момента, как завершился феерический главный бой на UFC 284. А страсти по поединку Ислама Махачева и Алекса Волкановски всё не утихают. Экспертная среда разделилась на лагеря. Одни утверждают, что победу одержал россиянин и судьи поступили абсолютно правильно. Другие настаивают на том, что судьи обокрали австралийского чемпиона. Подсчитываются удары, переводы в партер и контроль.

Но реальность такова, что вся эта суета никоим образом не повлияет на итоговый результат. И этим прекрасна лига UFC. На фоне всеобщего безумия, отмены международного права, права гуманитарного и прочих в империи Даны Уайта процветает верховенство закона. Закона страны, в которой она существует, и регламента, который является хребтом UFC.

Правда, у наших парней были вопросы именно на тему регламента, когда лига на шесть часов урезала процесс восстановления после весогонки. Плюс тот же Зубайра Тухугов выезжал на бой в три часа ночи. Но тут в одной лодке с ним был и бразильский соперник. Когда казалось, что страсти пена опадает, а страсти улеглись, как чёрт из табакерки выпрыгнул не так давно обиженный Махачевым Хукер. Дэн не продержался с россиянином в одной клетке менее трёх минут.

Новозеландского бойца ни с того ни с сего прорвало на удивительные «откровения».

Дэн Хукер боец UFC, Новая Зеландия «Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится. Когда он не обманывает – он не выигрывает».

По сути, Хукер обвиняет Махачева в грубейшем нарушении регламента подготовки к бою. В чём тут соль? Дело в том, что после завершения процедуры взвешивания по регламенту Антидопинговой комиссии США бойцы не имеют права использовать вспомогательные инструменты для восстановления организма. Разрешённые витамины, обильное питание, сон. Это сколько вам угодно. А вот всевозможные восстанавливающие жизненные силы физрастворы, которые попутно могут вывести из организма следы запрещённых препаратов, недопустимы.



Палач настаивает на том, что команда Ислама прибегала к читерству. В заявлении новозеландца фигурирует некая медсестра, которая якобы приезжала в гостиницу к Махачеву, чтобы поставить ему восстановительную капельницу. Мы не берёмся судить о том, было это или нет, мы просто обратим внимание на пару моментов, которые заставляют нас усомниться (скажем мягко) в адекватности и справедливости обвинений.



Во-первых, эта команда работает в данном составе уже доброе десятилетие. И у них всё отработано до автоматизма. Да, случаются проблемы: то Тухугов взвешивание провалит, то Хабиб… Но там профессионалы высочайшего класса. И чисто гипотетически, если бы понадобилось прогнать по крови физраствор, это мог бы сделать любой. Любой, кто находится рядом с бойцами. Да и сами бойцы.



Это насколько же нужно быть безрассудным и безответственным человеком, чтобы не просто в чужой стране, а на вражеской в прямом смысле этого слова территории обращаться к местной медсестре, чтобы она проделала эту процедуру. У Хабиба мощнейшая и богатейшая структура, неужели всё могло пойти настолько плохо, что они по объявлению (или по чьей-то рекомендации) пригласили медсестру? Зная, что им грозит, если обман вскроется…

Ислам Махачев кимурой победил Дэна Хукера Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Вы верите в это? Автор этой заметки — нет. Ну и второй момент, который напрягает любого мало-мальски образованного человека. Да, глядя на то, как прогибают международное право, чтобы досадить нашей стране, мы начинаем сомневаться, что где-то вообще существует презумпция невиновности. Но в империи Уайта она существует, без сомнений. И последняя сентенция Хукера о том, что Ислам должен доказать, что он не верблюд, вызывает искреннее недоумение.



Хотелось бы, конечно, услышать точку зрения самого Махачева и (или) кого-то из его команды на эту тему. Но парни пока летят в Россию. Получается, что Дэн высказался в воздух. И если уж у него есть какие-то конкретные доказательства, самое время их выдать. Пока это выглядит как истерика обиженного мальчишки. Который, к слову, может налететь на многомиллионный иск за попытку опорочить репутацию лучшего бойца мира.



P. S. Понятно, что это дело будет спущено на тормозах. При любом раскладе. Но было бы правильно наказать болтуна и показать, сколько на самом деле может стоить ему один пост в социальных сетях. Ждём ответных действий команды Хабиба.