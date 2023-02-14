Бойня в День всех влюблённых. Как закончилась карьера легендарного Бешеного быка

Великих фильмов про бокс, на самом деле, существует не так много. Самой популярной и успешной является серия «Рокки», но многие ценители бокса называют лучшим совсем другой фильм — «Бешеный бык» за авторством гениального Мартина Скорсезе. В главной роли там снялся Роберт Де Ниро, сыгравший реального боксёра Джейка Ламотту. Сценарий же основан на мемуарах Ламотты, которого и называли Бешеным быком. Фильм не только получил два Оскара, но заработал и пачку кинопремий рангом пониже, причём вполне заслуженно. Это настоящий шедевр.

Ламотта не ограничился предоставлением мемуаров, но и активно консультировал авторов фильма. После выхода «Бешеного быка» в свет бывший боксёр снова стал популярным: раздавал бесконечные интервью и посещал боксёрские поединки в качестве почётного гостя. Приятно, что благодаря отличному фильму Ламотту запомнили навсегда, потому что он действительно был великим боксёром. И ровно 72 года назад реальный Бешеный бык провёл самый сложный поединок в своей славной карьере.

14 февраля 1951 года Ламотта вышел в ринг с великим Шугаром Рэем Робинсоном. Эти парни встречались уже в шестой раз. Тогда боксёры вообще дрались на порядок чаще нынешних: провести два-три боя за месяц было вполне нормальной практикой даже для ветеранов. Для понимания — Робинсон перед шестой схваткой с Ламоттой шёл на победной серии из 80 с лишним поединков! В эту невероятную цифру, кстати, вошли и четыре победы над Бешеным быком, который сумел лишь однажды одолеть гениального Шугара.

Джейк Ламотта проиграл великому Шугару Рэю Робинсону Фото: Getty Images

В шестом бою на кону стоял чемпионский пояс Ламотты в среднем весе. Но фаворитом считался Робинсон, только-только поднявшийся из полусреднего дивизиона. Шугар отлично знал, как побеждать Бешеного быка, вдобавок его скорость и техника были выше, чем у действующего чемпиона. За Джейка говорил разве что невероятный характер да пушечный удар с обеих рук. Впрочем, поединок всё равно собрал огромную кассу — раскрутка по тем временам была мощной, а Рэй ещё и демонстративно пил бычью кровь на пресс-конференции.

Начало боя забрал Ламотта: по традиции опустив голову вниз, Бешеный бык начал вбивать чудовищные удары в корпус Робинсона. Игры разума, которые так умело вёл Шугар перед поединком, не сработали — Джейк вообще не нервничал, работая точно в таком же стиле, как всегда. Но постепенно силы покидали Ламотту, он вымахивался, а вот Робинсон медленно забирал инициативу. И теперь уже Бешеный бык превращался в боксёрскую грушу под беспощадными ударами претендента.

К 11-му раунду бой стал односторонним — Шугар просто молотил своего оппонента, как хотел. Однако Ламотта славился железной головой и не падал. Мало того, Джейк успевал кричать своему оппоненту: «Ты меня не свалишь! Я никогда не упаду!». В 13-м раунде Бешеный бык опустил руки и схватился за канаты, пропустив страшные удары, но упрямо держась на ногах. Этот момент потом блестяще повторит Де Ниро, исполняя роль боксёра. Робинсон так и не свалил Ламотту — рефери остановил бой. Врачи потом найдут у Джейка многочисленные рассечения, переломы рёбер и сотрясение мозга.

Джейк Ламотта проиграл великому Шугару Рэю Робинсону Фото: Getty Images

Этот поединок, потом прозванный «Бойней в День святого Валентина», стал последним в карьере Бешеного быка как топового боксёра. Он ещё пару лет пытался драться в полутяжёлом весе, но успех Джейку не сопутствовал. Зато, повесив перчатки на гвоздь, Ламотта снова имел успех: выступал с монологами по стране, писал книги, снимался в кино и, конечно, вёл бурную личную жизнь — ведь у него было семь браков! На одной из свадеб Бешеного быка свидетелем стал тот самый Шугар Рэй Робинсон, с которым они так беспощадно лупили друг друга в ринге. Вот такая ирония.